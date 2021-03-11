Почти половина жителей Чехии считают, что правительство не контролирует ситуацию с covid-19

В последнее время количество людей, на жизнь которых повлияла эпидемия коронавируса, стремительно растет. В феврале среди жителей Чехии таких было 55%, что на восемь процентных пунктов больше, чем в ноябре.

Только 25% чехов считают, что правительство справляется с создавшейся ситуацией. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства STEM. Опрос проходил с 12 по 22 февраля, в нем приняли участие 1032 человека.

«Мы сравниваем текущие результаты с последним аналогичным исследованием STEM, проведенном в ноябре 2020 года. Хотя между опросами прошло всего три месяца, мы наблюдаем высокую динамику изменений, как и в целом вокруг пандемии covid-19 и принятия ограничительных мер», — отмечают в STEM.

Четверть респондентов заявили, что пандемия «определенно» серьезно повлияла на их жизнь, а трое из десяти чехов заявили, что коронавирус «скорее» серьезно повлиял на них. 10% людей не ощущают влияния эпидемии коронавируса на свою жизнь, что на четыре процентных пункта меньше, чем в ноябре. Многие респонденты (37%) также считают, что люди в целом недооценивают риски, связанные с эпидемией.

Уверенность в способности чешского правительства справиться с эпидемией COVID-19 снизилась, особенно по сравнению с первой волной прошлого года. Тогда правительству доверяли 83% людей, сейчас — только 25%. «Во всех странах, где проводится мониторинг, с весны 2020 года наблюдается снижение уверенности в управлении пандемией коронавируса. Однако нигде это не выглядит так драматично, как в нашей стране», — сообщает STEM.

42% чехов сейчас убеждены, что правительство определенно не контролирует ситуацию — в ноябре так считали на 15% меньше людей. Значительно уменьшилось количество тех, кто считает меры соразмерными ситуации. В ноябре их было 48%, сейчас только 32%. Около 40% людей считают введенные ограничения чрезмерными, а 28% хотели бы ужесточить действующие меры. 75% респондентов избегают мест с высокой концентрацией людей. Около 60% населения ограничивает посещение магазинов и контакты с пожилыми родственниками. 17% людей работают из дома.

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Источник: ceskenoviny.cz