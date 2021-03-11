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Закрытый город Хеб в Чехии справился с пиком эпидемии коронавируса

Закрытый город Хеб в Чехии справился с пиком эпидемии коронавируса

420on.cz 13 0
Эпидемическая ситуация с коронавирусом в Карловарском регионе начинает улучшаться. Хотя Хебский район был одним из наиболее пострадавших, в настоящее время здесь самые низкие показатели по заболеваемости коронавируса. Несмотря на это, в больницах не ожидают значительного сокращения пациентов в ближайшие недели.
Фото: ČTK
Закрытый город Хеб в Чехии справился с пиком эпидемии коронавируса

Районы Хеб и Соколов были закрыты с 12 февраля из-за неконтролируемого распространения коронавируса. Здесь, как и в Трутновском районе Краловеградецкого района, были введены ограничения не передвижение людей. Въезд и выезд из областей запрещен, исключение составляют только рабочие поездки и посещение учебных заведений.

Во время пика эпидемии количество заболевших в Хебском районе составляло 1100 случаев на 100 тысяч жителей в неделю. Согласно текущим данным Министерства здравоохранения, за последние семь дней выявлено 293 случая на 100 тысяч жителей, что является самым низким показателем среди всех районов Чешской Республики.

Мэр Хеба Антонин Яловец подтвердил в четверг, что недавняя волна эпидемии в Хебе подходит к концу. Однако он отметил, что правительственные ограничения вступили в силу только через несколько недель после пика эпидемии в Хебе, поэтому он не связывает улучшение с ними.

«Город фактически переболел коронавирусом внутри себя. У каждого шестого жителя Хеба был положительный тест на коронавирус, и если мы добавим людей, переболевших без признаков, а их может быть большое количество, а также вакцинированных пожилых людей, коронавирус уже имеет относительно небольшую область активности», — сказал Яловец.

Напротив, по мнению губернатора Карловарского края Петра Кулганека, закрытие Хебского и Соколовского районов с 12 февраля и другие меры повлияли на текущую благоприятную эпидемиологическую ситуацию. Эти регионы закрыты уже месяц.

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Источник: novinky.cz

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