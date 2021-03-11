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В Чехии зафиксировали три подозрительных смерти, которые могут быть связаны с вакцинацией

В Чехии зафиксировали три подозрительных смерти, которые могут быть связаны с вакцинацией

420on.cz 1594 0
Государственное управление по контролю за оборотом лекарств Чехии (SÚKL) зарегистрировало на прошлой неделе три смертельных случая, которые могут быть связаны с вакцинацией против COVID-19. С начала вакцинации число подозрительных случаев, приведших к смерти пациента после прививки достигло 11.
Фото: Reuters
В Чехии зафиксировали три подозрительных смерти, которые могут быть связаны с вакцинацией

SÚKL напоминает, что вакцинацию проходит большое количество людей, включая тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем.

«Речь идет именно о подозрениях, что данные смертельные случаи были связаны с вакцинацией, однако временная связь не обязательно означает причинную. Все сообщения о смерти тщательно анализируются в рамках Чешской Республики, а затем и на европейском уровне», — отмечают в SÚKL.

Ведомство также сообщает, что в 1506 случаях были зафиксированы побочные эффекты после прививки. Чаще всего люди жаловались на повышенную температуру, усталость, боль в месте инъекции, а также головные боли, сонливость и другие реакции.

На данный момент в Чешской Республике вакцинированы 948 144 человека, в том числе 279 750 из них уже получили две дозы вакцины.

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Источник: novinky.cz
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Темы
вакцинация прививки коронавирус статистика Чехия Болезни
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