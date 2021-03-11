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Представители SÚKL опровергли слова Бабиша о том, что Чехия разработала лекарство от коронавируса

Представители SÚKL опровергли слова Бабиша о том, что Чехия разработала лекарство от коронавируса

420on.cz 2873 2
Государственное управление по контролю за оборотом лекарств Чехии (SÚKL) завершает процесс согласования лекарства от COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш утром 11 марта перед отъездом в Израиль. Представители SÚKL во второй половине дня опровергли слова премьер-министра, заявив, что процесс утверждения нового лекарственного препарата займет несколько месяцев.
Представители SÚKL опровергли слова Бабиша о том, что Чехия разработала лекарство от коронавируса

Бабиш сказал, что чешская делегация в Израиле будет вести переговоры с учеными, которые разработали лекарство против COVID-19.  

«Со мной в составе делегации профессор Вашакова (Мартина Вашакова, заведующая отделением пульмонологии 1-го медицинского факультета Карлова университета — прим. ред.), которая вместе с другими нашими учеными разработала аналогичный препарат, который сейчас окончательно утверждает SÚKL. Лекарство в форме таблеток будет применяться путем ингалирования», — рассказал премьер.

Сервер iDnes недавно написал, что чешские ученые исследуют эффективность вещества bazedoxifen для лечения коронавируса. В Израиле разрабатывают несколько препаратов от COVID-19, в том числе ингаляционную форму лекарства.

В SÚKL пояснили, что процесс утверждения лекарственного препарата может длиться несколько месяцев в случае, если его эффективность будет доказана.

«Мы поддерживаем контакт с большим количеством заявителей на уровне предоставления консультаций по разрабатываемым препаратам для лечения COVID-19, но мы не можем предоставить подробную информацию без их согласия. Однако все эти проекты находятся на ранней стадии разработки, а не в финальной стадии утверждения», — сказала пресс-секретарь SÚKL Клара Брунцкликова.

Помимо Вашаковой, в поездке в Израиль принимает участие главный эпидемиолог Института клинической и экспериментальной медицины (IKEM) Петр Смейкал. В Иерусалиме Бабиш проведет переговоры со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, к которым должен присоединиться премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Бабиш также обсудит с премьер-министром Израиля возможное участие Чехии в фонде финансирования исследований и разработки вакцин. 

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус лекарства Андрей Бабиш Израиль Чехия
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