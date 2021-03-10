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Жители Праги помогут определить образ будущего Кампуса Дейвице

Жители Праги помогут определить образ будущего Кампуса Дейвице

420on.cz 119 0
Жители города могут принять участие в планировании будущего облика университетского городка в пражском районе Дейвице (Kampus Dejvice). Для этого необходимо заполнить анкету, описать свои впечатления, прокомментировать, что вам нравится, а чего, по-вашему, не хватает.
Фото: Twitter
Жители Праги помогут определить образ будущего Кампуса Дейвице

Анкету можно заполнить до конца марта. Результаты анкетирования будут учтены в общей концепции, над которой компания Atelier MCA работает с осени прошлого года. 

«Кампус Дейвице — это не просто несколько улиц и парков, это место, где местные жители, особенно студенты и преподаватели проводят много времени. Это место, где рождаются идеи. Поэтому я рад, что студенты, представители университетов и других учреждений сели за один стол и работают над созданием такой среды», — говорит Петр Главачек, первый заместитель мэра Праги.

В связи с тем, что Кампус Дейвице — это большая территория, необходимо комплексно подходить к изменениям. В настоящее время разрабатывается общая концепция всего комплекса. Необходимо спроектировать пространство кампуса так, чтобы оно служило в первую очередь для отдыха и обучения. 

Мэрия Праги считает, что концепция должна основываться на опыте и знаниях тех, кто пользуется пространством. По этой причине команда разработчиков обратилась за помощью к горожанам. Анкета содержит несколько разделов, в которых исследуются положительные и отрицательные стороны кампуса. Главная цель — выяснить, как люди воспринимают пространство, что для них важно и чего им здесь не хватает. Анкета доступна на сайте http://bit.ly/kampusdejvicedotaznik.

Результаты анкетирования будут учтены при создании концепции и будут доступны на сайте www.iprpraha.cz/kampusdejvice. Разработка концепции должна быть завершена осенью 2021 года.

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Источник: praha.eu

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Темы
Опрос общественного мнения студенты Прага Чехия университеты реконструкция архитектура
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