Жители Праги помогут определить образ будущего Кампуса Дейвице

Жители города могут принять участие в планировании будущего облика университетского городка в пражском районе Дейвице (Kampus Dejvice). Для этого необходимо заполнить анкету, описать свои впечатления, прокомментировать, что вам нравится, а чего, по-вашему, не хватает.

Фото: Twitter

Анкету можно заполнить до конца марта. Результаты анкетирования будут учтены в общей концепции, над которой компания Atelier MCA работает с осени прошлого года.

«Кампус Дейвице — это не просто несколько улиц и парков, это место, где местные жители, особенно студенты и преподаватели проводят много времени. Это место, где рождаются идеи. Поэтому я рад, что студенты, представители университетов и других учреждений сели за один стол и работают над созданием такой среды», — говорит Петр Главачек, первый заместитель мэра Праги.

В связи с тем, что Кампус Дейвице — это большая территория, необходимо комплексно подходить к изменениям. В настоящее время разрабатывается общая концепция всего комплекса. Необходимо спроектировать пространство кампуса так, чтобы оно служило в первую очередь для отдыха и обучения.

Мэрия Праги считает, что концепция должна основываться на опыте и знаниях тех, кто пользуется пространством. По этой причине команда разработчиков обратилась за помощью к горожанам. Анкета содержит несколько разделов, в которых исследуются положительные и отрицательные стороны кампуса. Главная цель — выяснить, как люди воспринимают пространство, что для них важно и чего им здесь не хватает. Анкета доступна на сайте http://bit.ly/kampusdejvicedotaznik.

Результаты анкетирования будут учтены при создании концепции и будут доступны на сайте www.iprpraha.cz/kampusdejvice. Разработка концепции должна быть завершена осенью 2021 года.

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Источник: praha.eu