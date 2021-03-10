Женщине из Чехии грозит тюремный срок за распространение covid-19

В Моравскосилезском крае женщина с положительным тестом на covid-19 не соблюдала правила карантина — она вышла в магазин за сигаретами. В марте полиция обвинила ее в умышленном распространении заразной болезни.

В начале декабря прошлого года инфицированная covid-19 женщина решила выйти из дома, несмотря на то, что согласно предписанию санитарно-гигиенической станции она должна была находиться в карантине. О нарушении запрета узнала полиция — скорее всего, на женщину кто-то пожаловался. Когда полицейские стали разговаривать с женщиной, она не сообщила им, что болеет. Кроме того, она не носила медицинскую маску и могла заразить коронавирусом стражей правопорядка.

«4 марта полиция приняла решение привлечь к ответственности женщину, обвиняемую в распространении заразной болезни. Поскольку она совершила этот поступок во время чрезвычайного положения ей грозит от двух до восьми лет лишения свободы», — сказал Михал Кофлак, глава районной прокуратуры в Опаве.

Он добавил, что обвиняемая может подать жалобу на постановление, которое будет рассмотрено прокуратурой Опавы. Изначально полицейские Опавы квалифицировали поступок женщины как распространение заразной болезни в результате неосторожности. Но, поскольку она дважды нарушала постановления, обвинение было предъявлено в умышленном распространение болезни.

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Источник: novinky.cz