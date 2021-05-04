Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.85
USD
21.48
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 14 °C
В Чехии изменятся правила сдачи экзамена на права

В Чехии изменятся правила сдачи экзамена на права

420on 9316
Количество попыток пройти тест для получения водительских прав будет ограничено. Учащиеся, которые не справились со сдачей экзамена, в крайнем случае должны будут повторно пройти все обучение. Соответствующую поправку во вторник, 4 мая, подписал президент Чешской Республики Милош Земан.
В Чехии изменятся правила сдачи экзамена на права

Ограничение количества повторных попыток должно предотвратить перегрузку системы. Поправка также направлена на то, чтобы предотвратить практику некоторых автошкол, которые плохо готовят соискателей водительских прав к тестам и отправляют их на повторный платный экзамен. 

Поправка предполагает, что если соискатель водительских прав не сдаст какую-либо часть теста, он сможет повторить его еще дважды. Если он и после этого не получит положительную оценку, ему придется снова пройти соответствующую часть обучения или тренинга. Впоследствии у кандидата будет еще три попытки. В случае неудачи ему придется заново пройти весь курс вождения.

Другие изменения включают отмену ненужного, по мнению заявителей, обязательства, согласно которому преподаватель должен сопровождать ученика на экзамен по правилам вождения. Из соображений безопасности поправка запрещает практику, когда учитель наблюдает за двумя учениками на мотоцикле во время того, как тренирует вождение с другим учеником на машине. Теперь преподаватель сможет следить только за одним претендентом на получение водительских прав на мотоцикле, а автомобилем он должен управлять лично.

Две части практического теста для получения прав на управление мотоциклом будут оцениваться отдельно. По словам заявителей, изменение сделает эти тесты более эффективными. Экзамен по каждой части смогут проводить разные экзаменаторы, а кандидат, при неуспешной сдаче одной из частей, не должен будет повторять обе.

 

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.

Источник: ČTK

 
Рассказать всем:
Темы
Автомобили автошкола Чехия Прага
Читайте
по теме 
Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение
02.05.2021 16:10 Общество
Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение
1202
Грузовик с пивом заблокировал автомагистраль D1 в направлении Брно
20.04.2021 10:38 Экономика
Грузовик с пивом заблокировал автомагистраль D1 в направлении Брно
1055
Полицейские проведут рейды на дорогах Чехии
16.04.2021 10:44 Общество
Полицейские проведут рейды на дорогах Чехии
4076
В Пльзеньском районе неизвестный поджег машину украинской предпринимательницы
15.04.2021 09:29 Общество
В Пльзеньском районе неизвестный поджег машину украинской предпринимательницы
3860
Последние новости:
04
мая
Вопрос-ответ по бухгалтерскому учету в Чехии. Часть 2
04.05.2021 18:43 Экономика
Вопрос-ответ по бухгалтерскому учету в Чехии. Часть 2
72
Инструкция по управлению эмоциями, или как правильно пережить стресс
04.05.2021 17:56 Общество
Инструкция по управлению эмоциями, или как правильно пережить стресс
28
В Праге заработал Национальный музей. Билеты уже раскуплены
04.05.2021 16:42 Культура
В Праге заработал Национальный музей. Билеты уже раскуплены
285
Бабиш заявил, что ничего не знал о планах главы МВД Чехии
04.05.2021 13:45 Политика
Бабиш заявил, что ничего не знал о планах главы МВД Чехии
1302
С июня кадастр недвижимости Чехии перестанет быть общедоступным
04.05.2021 12:26 Экономика
С июня кадастр недвижимости Чехии перестанет быть общедоступным
1162
Гамачек планировал «обменять» дело Врбетице на вакцину Sputnik и саммит в Праге
04.05.2021 10:20 Политика
Гамачек планировал «обменять» дело Врбетице на вакцину Sputnik и саммит в Праге
1710
03
мая
Что изменится в Чехии в ближайшие 10 дней
03.05.2021 18:59 Общество
Что изменится в Чехии в ближайшие 10 дней
6907
Чехия изменила правила въезда для привитых от коронавируса
03.05.2021 17:30 Общество
Чехия изменила правила въезда для привитых от коронавируса
4607
С 4 мая жители Чехии могут отправиться в путешествие по государственным замкам и крепостям
03.05.2021 15:33 Общество
С 4 мая жители Чехии могут отправиться в путешествие по государственным замкам и крепостям
2295
Куда за культурой в Праге? Pražská tržnice готовит новые проекты
03.05.2021 12:32 Культура
Куда за культурой в Праге? Pražská tržnice готовит новые проекты
1129


Мобильная версия