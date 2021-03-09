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Полиция задержала мужчину, который угрожал убить членов правительства Чехии

Полиция задержала мужчину, который угрожал убить членов правительства Чехии

420on.cz 263 0
В Остраве полиция задержала подозреваемого, который якобы угрожал членам правительства и другим госслужащим в связи с принятием ограничительных мер против распространения COVID-19. 54-летнему мужчине грозит три года тюрьмы, сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова.
Полиция задержала мужчину, который угрожал убить членов правительства Чехии

В конце февраля подозреваемый отправил на электронную почту одной из государственных организаций письмо, в котором угрожал убить членов правительства, а также сотрудников полиции, учителей, врачей и пожарных. «Сообщение с угрозами было связано с текущим решением эпидемиологической ситуации», — сказала Кропачова.

В поисках мужчины принимали участие детективы отдела экстремизма и терроризма Управления полиции Праги и Национального центра по борьбе с организованной преступностью, а также сотрудники полиции Моравскосилезского края. Мужчине предъявлено обвинение в связи с угрозами о применении насилия в отношении должностного лица или группы лиц.

Полицейские в Чешской Республике уже рассматривали несколько подобных дел. Недавно мужчина, подозреваемый в угрозах премьер-министру Андрею Бабишу, был экстрадирован из Испании в Чехию. Бабиш рассказал CNN Prima News, что в январе ему стало известно о человеке, который хотел застрелить его и его семью. В феврале еще один мужчина заявлял о своих планах ликвидировать членов правительства Чехии из-за противоэпидемических мер. Об этом он писал в социальной сети «ВКонтакте». В конце прошлого пользователь Facebook отправлял письма с угрозами одному из чешских министров. 

 

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия преступность полиция коронавирус правительство Андрей Бабиш
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