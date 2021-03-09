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Covid-паспорта могут появиться в Европе уже в мае

Covid-паспорта могут появиться в Европе уже в мае

420on.cz 1485 0
Сейчас, чтобы поехать из Чехии практически в любую точку мира требуется, как минимум, три негативных теста на коронавирус. Путешествия в рамках Евросоюза станут проще с прививочными (Covid) паспортами. В Чехии такой паспорт может появиться уже в мае, сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек.
Фото: Shutterstock
Covid-паспорта могут появиться в Европе уже в мае

«Европейская комиссия подготовит предложение по паспортам до 17 марта. Таким образом, использование паспорта вакцинации действительно может начаться в мае. В любом случае, нам нужно функциональное решение для летних путешествий. Идеально, если бы это была общая процедура для всего Евросоюза, и у нас были бы одинаковые правила для всех», — сказал Томаш Петржичек.

«Паспорт Covid должен работать в цифровом виде, в нем, помимо вакцинации, может быть отражена информация о проведении тестов. Конечно, при условии безопасного обмена личными данными. Это создаст инструмент, который облегчит поездки по ЕС, для семейных или деловых встреч», — добавил министр.

Израиль, например, уже ввел в действие документы, по своему принципу похожие на паспорта вакцинации. «В стране уже есть так называемая цифровая система зеленых карт, и Греция хочет разрешить вакцинированным израильтянам путешествовать на этой основе. Кипр планирует принять такие же меры в отношении вакцинированных британцев», — отметил Томаш Петршичек.

В конце февраля все главы государств-членов Евросоюза согласились с необходимостью цифрового сертификата вакцинации. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, это должно, с одной стороны, позволить путешествовать внутри ЕС, и в то же время сделать возможными путешествия из третьих стран в Европу. Европейской комиссии может потребоваться три месяца, чтобы разобраться с технической стороной вопроса.

Страны Северной Европы не хотят вводить covid-паспорта. По данным Deutsche Welle, эту меру можно расценивать как дискриминацию людей без паспорта вакцинации. Кроме того, вакцинированный человек может распространять covid-19. На это указал профессор, молекулярный биолог Омар Шери, который опубликовал в Twitter исследование экспертов из Университетской больницы Мадрида. В исследовании говорится о риске передачи COVID-19 как вакцинированными людьми, так и теми, кто уже перенес инфекцию.

В Чехии вакцинировано почти 830 тысяч человек. Почти 263 тысячи получили две дозы вакцины. 

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Туризм Чехия Евросоюз вакцинация
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