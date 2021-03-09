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В Чехии выявили 10466 новых случаев заражения коронавирусом

В Чехии выявили 10466 новых случаев заражения коронавирусом

420on.cz 555 0
Лаборатории Чехии в понедельник выявили 10466 новых случаев заражения covid-19. Это примерно на две тысячи меньше, чем в тот же день неделю назад. В больницах находятся 8478 человек, из них рекордное количество пациентов в тяжелом состоянии (1789).
Фото: Lukáš Bíba
В Чехии выявили 10466 новых случаев заражения коронавирусом

Репродуктивное число R упало ниже 1 впервые с 2 февраля. По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время этот показатель составляет 0,97. В связи со снижением репродуктивного числа снизился и уровень риска по противоэпидемической системе PES — с 76 до 73 баллов, что соответствует четвертому уровню риска. При этом в стране действуют меры, соответствующие наивысшему, пятому уровню риска. Министр здравоохранения Ян Блатны еще в январе заявил, что оценка риска по системе PES больше не актуальна для определения мер против распространения covid-19.

В понедельник в Чехии провели больше всего антигенных тестов на коронавирус — более 91 тысячи, а также почти 22 тысячи тестов ПЦР. Тестирование также продолжается в чешских компаниях. Фирмы с более чем 250 сотрудниками должны были начать тестирование в прошлую среду, а компании с численностью сотрудников от 50 до 249 — в пятницу, 5 марта. 

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Источник: ceskatelevize.cz

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коронавирус Чехия статистика
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