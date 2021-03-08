В Чехии будут действовать новые правила карантина для пациентов с «южноафриканской» мутацией коронавируса

О необходимости еще одного ПЦР-теста сказал министр здравоохранения Ян Блатны после заседания правительства.
«В Чехии есть южноафриканская мутация, поэтому пришлось внести изменения. Люди с наличием или подозрением на эту мутацию для завершения изоляции должны сдать ПЦР-тест не ранее, чем через 14 дней», — сказал министр Блатны.
Южноафриканская мутация более заразна, возможно, даже больше, чем британская. Специалист в области молекулярной биологии Омар Шери сказал в интервью Právo, что британская мутация под названием Brigita атакует в два раза сильнее, чем исходный вариант вируса, южноафриканская мутация может быть сильнее и в пять раз. Возможно также более тяжелое течение болезни.
Несколько случаев мутации были обнаружены в Чехии в конце февраля, например, в детском саду Брно. Всего в Брно ее нашли у семи человек.
По словам Блатны, британская мутация продолжает распространяться в Чехии — в некоторых регионах количество случаев достигает 80% от общего числа заболевших.