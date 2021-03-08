Вице-премьер Чехии: Эпидемия коронавируса замедляется

«Я знаю, что людей все раздражает, но меры работают. Эпидемия замедляется, однако победить ее пока не удалось. Даже если количество новых инфицированных начнет сокращаться, число госпитализированных пациентов уменьшится только через 7-10 дней», — сказал Гамачек. Таким образом, врачей в больницах ждет еще как минимум одна тяжелая неделя.
«Реанимационные отделения почти заполнены», — добавил он.
Сейчас в больницах Чехии находятся почти 8000 инфицированных коронавирусом, из них 1728 — в тяжелом состоянии. В медучреждениях также не хватает врачей и медсестер.
По словам главы чешского МИД Томаша Петржичека, не исключена перевозка пациентов в другие больницы за рубежом. «Мы хотим использовать предложение Польши для перевозки пациентов из Пардубицкого края», — сказал он. Еще шесть пациентов с коронавирусом из Либерецкого края, возможно, будут перевезены в Германию.
Гамачек также осудил воскресные демонстрации в Праге, где несколько сотен человек выступили против правительственных ограничений. Некоторые участники акции были без респираторов и медицинских масок.
«То, что там происходило, было далеко за гранью. Я рад, что вмешалась полиция. С моей точки зрения, это предательство в отношении медработников и персонала, борющегося с covid. Тем, кто участвовал в акциях протеста вчера в Праге, должно быть стыдно», — сказал министр внутренних дел.
Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.
Источник: novinky.cz