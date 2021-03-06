В университетах Чехии стало больше студентов-иностранцев

Несмотря на пандемию коронавируса, количество иностранных студентов в чешских университетах в 2020 году увеличилось примерно на 8% — до 50 тысяч человек. Одной из причин, по мнению экспертов, является возможность зачисления и обучения в вузах дистанционно.

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В 2019 году в чешских вузах обучались 46,3 тысячи иностранных студентов, а в 2020 — свыше 50 тысяч. Всего в стране в 2019 году насчитывалось 288,6 тысяч студентов, а в прошлом году — 299,4 тысячи. Количество студентов-иностранцев за год увеличилось примерно на 0,7 процентных пункта (до 16%), сообщила Радка Вавроушкова из Дома международного сотрудничества (DZS).

В том числе количество студентов из России, Индии и Ирана увеличилось примерно на 20%. В прошлом году в Чехии обучались 8025 студентов из России, 1916 — из Индиии и 739 — из Ирана. Большинство из них проходят обучение на чешском языке. Более чем на 10% увеличилось количество учеников из Украины, Казахстана и Беларуси (всего таких студентов было 5429 в 2020 году).

Из-за противоэпидемических мер в различных странах снизилось количество иностранных студентов, находящихся на краткосрочной стажировке. По данным министерства образования, если в 2019 году в Чешскую Республику приехали учиться 15813 студентов, то в прошлом году их было всего 9740 (на 38% меньше).

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении студентов, уезжающих из Чехии за границу на учебу. Их количество снизилось на 35% — с 10429 в 2019 году до 6808 в прошлом году.

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Источник: ceskatelevize.cz