Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.32
USD
22.09
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n 0 °C
Число детей, заразившихся covid-19 в Чехии, приблизилось к тысяче за неделю

Число детей, заразившихся covid-19 в Чехии, приблизилось к тысяче за неделю

420on 1035 1
Осенью считалось, что детям удается избежать заражения коронавирусом. Инфекция распространялась в основном среди старшеклассников и детей из последних классов начальной школы. Сейчас тенденция изменилась.
Число детей, заразившихся covid-19 в Чехии, приблизилось к тысяче за неделю

В конце февраля количество детей в возрасте до восьми лет, заразившихся коронавирусом, приблизилось к тысяче за неделю. По данным Педагогической палаты, это самый высокий показатель с начала эпидемии.

Доклад подготовил аналитик данных Михал Бауэр на основании информации, опубликованной Институтом информации и статистики здравоохранения Чешской Республики.

До недавних пор детские сады и первые и вторые классы начальных школ были единственными действующими детскими образовательными учреждениями. Осенью инфекция по-прежнему передавалась в основном среди сотрудников.

Однако в середине февраля глава Института статистики медицинской информации (ÚZIS) Ладислав Душек признал, что участились случаи заражения детей — они подхватывают инфекцию дома от родителей, заразившихся на работе. По сравнению с весенней волной отношение родителей к ситуации изменилось.

Если весной они боялись выпускать детей из дома, то во время второй волны некоторые отправляли детей в детский сад даже с симптомами. Это следует из обзора Института социально-экономического анализа (ISEA).

Также появляется все больше и больше случаев, когда болезнь у детей протекает серьезно, их приходится госпитализировать.

«Сейчас число детей, попавших в больницу из-за коронавируса, самое высокое с весны 2020 года во всех возрастных группах. За три недели февраля количество госпитализированных детей в возрасте до девятнадцати лет увеличилось на 84%», — сказал Президент Педагогической палаты Радек Шаркози. Cейчас в больницах с коронавирусом находится около семидесяти детей.

 

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На нашем YouTube вышел первый выпуск нового проекта «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.

 

Исчточник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус пандемия Чехия дети школы
Читайте
по теме 
В университетах Чехии стало больше студентов-иностранцев
06.03.2021 15:40 Общество
В университетах Чехии стало больше студентов-иностранцев
733 0
Андрей Бабиш: частичное снятие ограничений в Чехии возможно после Пасхи
06.03.2021 14:40 Общество
Андрей Бабиш: частичное снятие ограничений в Чехии возможно после Пасхи
1889 0
В аптеках Чехии растет спрос на тесты для самостоятельной проверки на коронавирус
06.03.2021 10:44 Общество
В аптеках Чехии растет спрос на тесты для самостоятельной проверки на коронавирус
1592 1
Чрезвычайные меры: жители Чехии должны носить маски в городских парках
05.03.2021 17:06 Общество
Чрезвычайные меры: жители Чехии должны носить маски в городских парках
7724 1
Последние новости:
06
марта
В университетах Чехии стало больше студентов-иностранцев
06.03.2021 15:40 Общество
В университетах Чехии стало больше студентов-иностранцев
733 0
Андрей Бабиш: частичное снятие ограничений в Чехии возможно после Пасхи
06.03.2021 14:40 Общество
Андрей Бабиш: частичное снятие ограничений в Чехии возможно после Пасхи
1889 0
В аптеках Чехии растет спрос на тесты для самостоятельной проверки на коронавирус
06.03.2021 10:44 Общество
В аптеках Чехии растет спрос на тесты для самостоятельной проверки на коронавирус
1592 1
05
марта
Чрезвычайные меры: жители Чехии должны носить маски в городских парках
05.03.2021 17:06 Общество
Чрезвычайные меры: жители Чехии должны носить маски в городских парках
7724 1
Студентов-медиков привлекут для борьбы с covid-19 в Чехии
05.03.2021 16:32 Общество
Студентов-медиков привлекут для борьбы с covid-19 в Чехии
1107 0
Минсельхоз: рыбалка после комендантского часа в Чехии разрешена
05.03.2021 09:59 Общество
Минсельхоз: рыбалка после комендантского часа в Чехии разрешена
4109 1
Глава Ассоциации гимназий Чехии: учителя, которые отказались от вакцинации, все равно выйдут на работу
05.03.2021 09:19 Общество
Глава Ассоциации гимназий Чехии: учителя, которые отказались от вакцинации, все равно выйдут на работу
1102 0
Опрос общественного мнения в Чехии: 9 из 10 чехов соблюдают коронавирусные ограничения
05.03.2021 08:42 Общество
Опрос общественного мнения в Чехии: 9 из 10 чехов соблюдают коронавирусные ограничения
1053 0
04
марта
Борьбой с коронавирусом в Чехии займется новый главный гигиенист
04.03.2021 20:39 Политика
Борьбой с коронавирусом в Чехии займется новый главный гигиенист
1419 0
Сенат Чехии утвердил финансовый бонус для людей на карантине
04.03.2021 20:14 Общество
Сенат Чехии утвердил финансовый бонус для людей на карантине
2770 0


Мобильная версия