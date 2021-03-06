Число детей, заразившихся covid-19 в Чехии, приблизилось к тысяче за неделю

Осенью считалось, что детям удается избежать заражения коронавирусом. Инфекция распространялась в основном среди старшеклассников и детей из последних классов начальной школы. Сейчас тенденция изменилась.

В конце февраля количество детей в возрасте до восьми лет, заразившихся коронавирусом, приблизилось к тысяче за неделю. По данным Педагогической палаты, это самый высокий показатель с начала эпидемии.

Доклад подготовил аналитик данных Михал Бауэр на основании информации, опубликованной Институтом информации и статистики здравоохранения Чешской Республики.

До недавних пор детские сады и первые и вторые классы начальных школ были единственными действующими детскими образовательными учреждениями. Осенью инфекция по-прежнему передавалась в основном среди сотрудников.

Однако в середине февраля глава Института статистики медицинской информации (ÚZIS) Ладислав Душек признал, что участились случаи заражения детей — они подхватывают инфекцию дома от родителей, заразившихся на работе. По сравнению с весенней волной отношение родителей к ситуации изменилось.

Если весной они боялись выпускать детей из дома, то во время второй волны некоторые отправляли детей в детский сад даже с симптомами. Это следует из обзора Института социально-экономического анализа (ISEA).

Также появляется все больше и больше случаев, когда болезнь у детей протекает серьезно, их приходится госпитализировать.

«Сейчас число детей, попавших в больницу из-за коронавируса, самое высокое с весны 2020 года во всех возрастных группах. За три недели февраля количество госпитализированных детей в возрасте до девятнадцати лет увеличилось на 84%», — сказал Президент Педагогической палаты Радек Шаркози. Cейчас в больницах с коронавирусом находится около семидесяти детей.

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Исчточник: novinky.cz