В аптеках Чехии растет спрос на тесты для самостоятельной проверки на коронавирус

В аптеках Чехии появились экспресс-тесты на коронавирус. Представители аптек сообщают, что спрос на них растет с каждым днем.

«За один мартовский день мы продали больше тестов, чем за весь январь, каждый день продажи почти вдвое превышают предыдущий, это действительно невероятно», — сказал журналистам официальный представитель Dr. Max Михал Петров.

В январе аптека продала 1952 тестов для самопроверки, в первый вторник марта — уже 2242. В четверг днем в онлайн-магазине аптеки были недоступны все тесты. «У нас есть запасы, доступность обновляется несколько раз в течение дня», — добавил Петров.

Тестирование на коронавирус проводится разными способами: мазок из носа, рта, анализ крови или так называемые «леденцы». Стоимость тестов составляет от 150 до 200 крон, при покупке в больших объемах цены падают до 100 крон.

Аптеки предлагают тесты JoysBio, SafeCare и NewGene, Lepu Medical и V-Check. Pilulka.cz продает тесты, которые позволяют получить результат с помощью мазков из носа или рта, а также леденцы V-Check. В продажу они поступили во второй половине февраля.

«Интерес к тестам огромный. Мы распродали их почти сразу после того, как сообщили, что они поступили в продажу. Несколько тысяч штук», — сказала журналистам представитель аптеки Катержина Шотлиова.

Леденец помещается в рот испытуемого на 90 секунд, затем его нужно поместить в тест-кассету, и результат появится через 15 минут. Один тест стоит 190 крон.

С четверга тесты также продаются в аптечной сети Ben. Экспресс-тесты на Covid-19, для которых нужно взять несколько капель крови, стоят 250 крон за штуку.

«Это первый домашний тест на рынке, который также может выявить, есть ли у вас антитела в организме и перенесли ли вы заболевание», — объяснила пресс-секретарь аптеки Бен Альжбета Поршова. Результаты появляются всего за пять минут.