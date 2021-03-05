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Минсельхоз: рыбалка после комендантского часа в Чехии разрешена

Минсельхоз: рыбалка после комендантского часа в Чехии разрешена

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Рыбаки смогут рыбачить даже после комендантского часа в 21.00. Об этом сообщил Минсельхоз на своем сайте в четверг.
Минсельхоз: рыбалка после комендантского часа в Чехии разрешена

Охотники также попадают под исключение из ограничений: для соблюдения плана охоты или для предотвращения ущерба, который могут нанести животные, охота разрешена. При совместной охоте необходимо соблюдать дистанцию, охотники должны носить маски. Также не должно быть общественных мероприятий до и после охоты.

«Рыбалка освобождена от запрета на свободное передвижение людей в ночное время, поэтому осуществление права на ловлю рыбы возможно даже между 21.00 и 4.59», — сообщает министерство.

Люди могут ловить рыбу без масок и респираторов, но они должны соблюдать дистанцию.

Государство аналогично разрешало охоту и рыбалку во время предыдущих чрезвычайных ситуаций. Во время первой волны коронавируса допускались индивидуальная охота и рыбалка. 

Осенью охотники и рыбаки также могли собираться в компании более 20 человек для осуществления охоты и рыбалки, хотя тогда действовал запрет на участие более 20 человек в массовых мероприятиях.

 

Источник: irozhlas

 
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Темы
рыбалка Чехия ограничение коронавирус пандемия
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