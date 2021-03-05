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Опрос общественного мнения в Чехии: 9 из 10 чехов соблюдают коронавирусные ограничения

Опрос общественного мнения в Чехии: 9 из 10 чехов соблюдают коронавирусные ограничения

420on 689 0
90% опрошенных чехов заявили, что строго соблюдают установленные противоэпидемические меры. 8% граждан не соблюдают правила. Это следует из исследования компании Median для Чешского радио.
Опрос общественного мнения в Чехии: 9 из 10 чехов соблюдают коронавирусные ограничения

Люди считают обязательное ношение медицинских масок  и респираторов наиболее эффективной мерой, а закрытие магазинов или ограничение передвижения между районами — наименее эффективными.

Меры в основном соблюдают пожилые люди, 75% из которых заявили, что неукоснительно им следуют. Напротив, в младшей группе только треть считает нужным выполнять указания правительства.

Среди избирателей, которые проголосовали за SPD на выборах в Палату депутатов 2017 года, придерживаются правил 84%. Из тех, кто был за ANO — 98%, ČSSD — 96%. Сторонники других оппозиционных партий соблюдают ограничения в 91% случаев. Почти пятая часть противников вакцинации не соблюдает правила, в то время как среди сторонников вакцинации таких людей только 3%.

Согласно опросу, противоэпидемические меры полностью понятны более чем половине населения Чехии, а треть понимает их лишь частично. С ними вообще не знакомы  9% респондентов.

«Они наиболее понятны пожилым людям. Напротив, в самой младшей возрастной категории от 18 до 29 лет только пятая часть полностью ориентируется на них», — сказал Пршемысл Чех из компании Медиан.

При оценке эффективности правительственных мер на первое место опрошенные поставили ношение респираторов и наномасок в общественных местах. Средний балл у этих мер — 2,03. Обязательное тестирование сотрудников компаний — 2,08. На третьем месте закрытие школ и ограничение передвижения между районами.

Хуже всего люди оценили запрет на работу магазинов и других компаний. Негативно оценивают идею закрытия промышленных предприятий в основном противники вакцинации.

2 и 3 марта 1020 респондентов старше 18 лет приняли участие в опросе, проведенном агентством Median для Чешского радио. С 1 марта в Чешской Республике действуют более строгие меры, такие как ограничения на передвижение между районами, обязательное ношение респираторов или наномасок в магазинах или общественном транспорте, закрытие детских садов, школ и некоторых магазинов, для которых ранее были исключения.

 

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Источник: idnes

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Темы
коронавирус пандемия Чехия ограничение Опрос общественного мнения
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