Сенат Чехии утвердил финансовый бонус для людей на карантине

Люди, которые находились на карантине в марте и апреле, будут получать пособие по болезни в размере 370 крон в день. Это следует из законопроекта, который сегодня был одобрен Сенатом Парламента Чешской Республики. За него проголосовали все присутствующие — 58 человек.

Бонус по болезни предназначен для предотвращения падения доходов населения и для дополнительной мотивации сотрудников компаний оставаться дома после встречи с инфицированными коронавирусом. Проект будет подписан президентом Милошем Земаном.

Взнос будет выплачиваться за 14 календарных дней карантина. Максимально люди смогут получить 90 процентов от своего среднего заработка. Этим правом также смогут воспользоваться люди, работающие по договорам DPP и DPČ, у которых есть медицинское страхование.

Выплату не получат те, кто попал на пятидневный карантин после возвращения из-за границы, если они путешествовали по личным делам. Профессионалы, которые прибыли из командировки, могут претендовать на бонус.

Именно это исключение вызвало самые большие споры в верхней палате. Сенаторы отметили, что это коснется не только отдыхающих, но и тех, кто поехал за границу к родственникам. Это правило коснется и людей, которые заразятся, например, на следующий день после возвращения в Чехию.

По мнению председателя сенаторов ODS и TOP 09 Зденека Нитры, Министерству труда и социальных дел следует найти лучшую формулировку и внести поправку. Он также указал, например, что в приграничных районах выезд за границу означает соседнее село.

Министр труда и социальных дел Яна Малачова (CSSD) возразила, что целью нынешних правительственных ограничений по борьбе с коронавирусом является максимальное сокращение контактов между людьми, а сами поездки увеличивают их число.

«Мы не запрещаем поездки, но говорим, что, если вы выезжаете, то не сможете претендовать на бонус из государственных денег», — сказала она.

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Источник: ČTK