Жители Чехии не соблюдают обязанность носить медицинские маски на улицах

С 1 марта, согласно постановлению правительства, действует обязанность носить медицинскую маску или респиратор в общественных местах. Это правило распространяется не только на магазины или транспортные средства, но и на улицы.

Некоторые жители Чехии не носят маски и респираторы на улицах. Тем не менее средства защиты органов дыхания обязательны даже за пределами населенного пункта, если невозможно соблюдать двухметровую дистанцию между людьми. Прогулки на природе без маски возможны только в одиночестве или в окружении членов семьи.

Тканевые маски также недопустимы, но можно использовать медицинскую маску, соответствующую стандарту и предотвращающую распространение вируса. Большинство людей все-таки носят респиратор на улице, в магазинах и в транспорте.

Кроме респиратора разрешены наномаски, которые соответствуют стандарту эффективности фильтрации не менее 94 процентов.

Источник: novinky.cz