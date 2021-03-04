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Погода на выходных в Чехии: ожидается похолодание

Погода на выходных в Чехии: ожидается похолодание

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В четверг, 4 марта, температура в Чехии поднимется до +15 градусов. В пятницу вечером придет холодный фронт. В выходные небо будет ясным, но температуры могут опускаться до -10 градусов ночью.
Погода на выходных в Чехии: ожидается похолодание

В четверг утром будет пасмурно — небольшие облака и туман. Температура может достигать 11-15 градусов в течение дня. Днем облачность будет усиливаться, на севере страны вечером может идти дождь, в регионах, которые расположены на возвышенностях, может идти снег.

В пятницу будет пасмурно и облачно, в начале дня по всей стране ожидаются дожди со снегом. Постепенно осадки уменьшатся. Утренняя температура опустится до -2 – +2 ° C. Самые высокие дневные температуры могут достигать от -1 до 3 ° C.

В субботу небо облаков будет меньше, ожидается ясная погода, возможны периодические дожди на северо-востоке. Утренняя температура будет держаться на уровне от -9 до -5 градусов, днем ​​поднимается чуть выше нуля и может достигать от 0 до +4 градусов.

В воскресенье будет ясно, пасмурно только местами. Утренняя температура упадет еще больше и будет на отметке от -10 до -6 градусов, дневная температура немного повысится до 3-7 градусов. Аналогичная погода будет в понедельник.

 
 
Источник: novinky.cz
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