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Правительство Чехии привлечет медперсонал из амбулаторных отделений к борьбе с коронавирусом

Правительство Чехии привлечет медперсонал из амбулаторных отделений к борьбе с коронавирусом

420on 53 0
В среду правительство объявило о привлечении к работе медработников из амбулаторных отделений. Они будут помогать врачам и медсестрам заботиться о пациентах. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Ян Гамачек.
Правительство Чехии привлечет медперсонал из амбулаторных отделений к борьбе с коронавирусом

«Ситуация действительно критическая, для спасения жизней нужно задействовать все имеющиеся у нас резервы. С четверга все медицинские учреждения, которые не участвуют в оказании помощи в уходе за пациентами с коронавирусом, могут быть обязаны работать с ними», — сказал министр здравоохранения Ян Блатны. Установить эту обязанность могут губернаторы и мэр Праги. Это правило не распространяется на врачей первой линии, таких как терапевты или гинекологи.

Блатны также сказал, что любое лечение, которое может быть отложено, будет отложено.

 

Решение о переводе пациентов с коронавирусом в другие страны еще не принято. Об этом Блатны сказал в среду после заседания правительства. Однако при необходимости помощь, которую предложили другие страны ЕС, можно использовать немедленно, она будет запрашиваться централизованно через систему раннего предупреждения.

Заместитель премьер-министра и глава Центрального антикризисного штаба Ян Хамачек заявил в среду утром, что Германия готова предоставить Чешской Республике 19 мест для пациентов с коронавирусом.

«Предложение на 20 мест было представлено Швейцарией, она также предлагает транспортировку на собственном самолете», — добавил Хамачек.

По словам главы чешской дипломатии Томаша Петржичека, его ведомство предприняло шаги, чтобы договориться о помощи с Польшей. Речь идет о возможности использовать 200 коек.

 

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Источник: novinky.cz
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Темы
коронавирус пандемия Чехия Германия Швеция Польша Больницы
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