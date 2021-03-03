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Миллиардер из Чехии сделал прививку от covid-19 вне очереди

Миллиардер из Чехии сделал прививку от covid-19 вне очереди

420on 465 0
Павел Сегнал, занимающий 65-е место в рейтинге богатейших чехов, согласно журналу Forbes, прошел вакцинацию в начале недели в пражской больнице На Буловке. Члены совета пражского района Letňany призвали миллиардера Павла Сегнала подать в отставку с поста депутата, поскольку выяснилось, что ему сделали прививку от covid-19 без очереди.
Миллиардер из Чехии сделал прививку от covid-19 вне очереди

По словам директора больницы На Буловке Яна Квачека, где миллионер сделал прививку в начале недели, у Сегнала была справка, подтверждающая, что он — медработник. 

«Я за границей. Отправьте мне СМС. Я буду на следующей неделе», — написал Сегнал изданию Novinky, журналисты которого связались с ним с просьбой прокомментировать ситуацию.

После первых сообщений в СМИ о том, что он был вакцинирован, хотя не принадлежал к тем людям, которые имеют право на прививку, руководство мэрии Праги 18 призвало Сегнала уйти в отставку. 

Сам миллиардер в своем официальном заявлении обосновал свою льготную вакцинацию тем, что он, как владелец холдинга SPGroup, владеющего частной стоматологической клиникой Bulovka Dental Clinic, поддерживает контакты с медперсоналом. Его якобы попросили сделать прививку коллеги-стоматологи.

Однако директор больницы Ян Квачек сообщил изданию SeznamZprávy, что он неоднократно предупреждал Сегнала о том, что ему не следует делать прививку. 

«Я прямо сказал ему, что ему нельзя делать прививку, потому что он не врач», — сказал Квачек. По его словам, Сегнал получил вакцину в больнице на Буловке именно потому, что у него была справка из его клиники. 

По словам 56-летнего Сегнала, возможность получить вакцину «с первого марта распространяется также и на медицинский персонал, включая администраторов и директоров». Он сказал, что об этом исключении ему сообщил персонал его клиники. Квачек сообщил, что такого исключения нет.

Недавно Сегнал стал известен широкой публике как владелец выставочного центра Летняны, где в октябре прошлого года была создана резервная больница для пациентов с covid. В итоге резервные места не использовали. Больница на Буловке, в которую входило это учреждение, оценила затраты почти в 100 миллионов крон.

В настоящее время, помимо медицинских работников, в приоритетном порядке вакцинируются пожилые люди старше 70 лет или учителя. Кроме того, вакцинация доступна клиентам и работникам социальных служб, работникам критически важной инфраструктуры — пожарным, полицейским, представителям службы экстренной помощи или энергетики, а также медикам и волонтерам.

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Источник: novinky.cz
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Темы
вакцинация пандемия коронавирус Чехия
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