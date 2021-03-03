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Чешская Республика отказалась от покупки миллиона доз вакцины AstraZeneca

Чешская Республика отказалась от покупки миллиона доз вакцины AstraZeneca

420on 95 0
Министерство здравоохранения отказалось закупить у AstraZeneca один миллион вакцин против COVID-19, которые Объединенные Арабские Эмираты предложили Чешской Республике. Об этом серверу Respekt.cz сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек (ČSSD).
Чешская Республика отказалась от покупки миллиона доз вакцины AstraZeneca

Причина отказа не совсем ясна. На веб-сайте говорится, что причиной может быть отсутствие европейского разрешения на вакцины, производимые в Индии.

«Я был разочарован решением Минздрава. Нам поступило предложение о закупке одного миллиона доз вакцины AstraZeneca в Объединенных Арабских Эмиратах, производимой по лицензии в Индии. Эта вакцина будет в Чешской Республике самое позднее через два месяца и значительно поможет нам в темпах вакцинации», — сказал Петржичек журналистам.

По его словам, министерство отклонило предложение, а также попытки МИД напрямую связаться с производителем в Индии. «Я понимаю, что цена выше, но это связано с мировым спросом», — добавил Петржичек.

Представитель Министерства здравоохранения в среду подтвердил позицию Центрального антикризисного штаба по поводу отказа от вакцины на том основании, что это было несанкционированное предложение, сообщает Respekt. 

Согласно серверу, вполне возможно, что вакцины, произведенные в Индии, не будут лицензированы Европейским агентством по лекарственным средствам.

Британская компания AstraZeneca разработала новую вакцину против коронавируса совместно с Оксфордским университетом. Помимо Европы, вакцина также производится в Индии в сотрудничестве с компанией-партнером.

Чехия начала вакцинацию против covid-19 в конце декабря прошлого года. На сегодняшний день медицинские работники ввели в общей сложности 702 000 доз трех типов вакцин от разных производителей. Помимо AstraZeneca, это вакцина от Moderna и Pfizer / BioNTech.

Прогрессу в борьбе с эпидемией препятствует отсутствие вакцины. Поэтому Чехия уже попросила другие государства о вакцинах. Некоторые государства уже предоставили помощь: Франция — 100 000 доз, Германия — 15 000 и Израиль — 5 000.

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Источник: novinky.cz
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Темы
коронавирус вакцинация пандемия Чехия Министерство здравоохранения Министерство внутренних дел
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