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Больницы Чехии переполнены. В двух регионах нет мест для пациентов с коронавирусом

Больницы Чехии переполнены. В двух регионах нет мест для пациентов с коронавирусом

420on 487 0
По последним данным, в Чешской Республике с коронавирусом госпитализировано 8162 человека, из которых 1661 человек находятся в тяжелом состоянии. Больницы по всей стране работают на пределе своих возможностей.
Больницы Чехии переполнены. В двух регионах нет мест для пациентов с коронавирусом

В больницах Пардубицкого края заняты все стационарные места, а также койки, которые были организованы дополнительно для размещения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор (hejtman) Пардубицкого края Мартин Нетолицки. 

Растущее число госпитализаций и постоянная загруженность отделения интенсивной терапии привели к ситуации, когда четыре из пяти больниц Пардубицкого края в настоящее время не могут принимать пациентов с коронавирусом в реанимацию. 

Из официальных данных Министерства здравоохранения следует, что во всем Пардубицком крае есть три койки для пациентов с коронавирусом.  Эти статистические данные показывают не только места в отделении интенсивной терапии, но и вместимость коек в ARO (Отделение анестезиологии и реанимации). Например, в Пльзеньском и Карловарском крае вообще нет мест в больницах, Либерецкий край тоже на грани.

Тяжелая ситуация наблюдается и в больницах Праги. Хотя в столице почти тысяча коек ARO и ICU (отделение интенсивной терапии), свободны только 52.  Из них 11 адаптированы для лечения пациентов с коронавирусом.

В то же время койки — не единственный показатель загруженности чешской системы здравоохранения. В пяти из четырнадцати регионов нет даже пятой части возможностей для искусственной вентиляции легких, на весь Краловеградецкий край осталась последняя кровать с кислородом для covid положительных пациентов.

Замедление эпидемии пока не ожидается. Число инфицированных по-прежнему растет быстрее, чем люди успевают получать лечение. Только во вторник дневной прирост в Устецком крае был самым высоким (1367), и медицинские работники были вынуждены перевозить пациентов в другие регионы.

В целом в Чешской Республике наблюдается самая высокая активность заболевания с начала эпидемии, репродуктивное число выше 1 говорит о том, что количество инфицированных продолжит расти. 

Все больше молодых пациентов оказываются на больничных койках. 

«Теперь мы видим и сорокалетних пациентов. У нас были госпитализированные 1980-го года рождения. Я говорю о пациентах на ИВЛ, то есть о самых сложных ситуациях. Несомненно, инфекция сейчас распространяется иначе, чем в весенние и осенние месяцы. Мы постоянно корректируем наше лечение, но вирус ведет себя иначе. Он поражает более молодое население», — описал ситуацию журналистам Seznam Zprávy Павел Достал, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии университетской больницы в Градце-Кралове.

 

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Источник: seznamzpravy
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Темы
коронавирус пандемия Чехия Прага Больницы
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