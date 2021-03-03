Образцы справок для въезда на территорию Чехии и передвижению по республике

420on 10:22 170

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С 1 до 21 марта в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Чехии запрещено передвижение людей между отдельными областями республики за некоторыми исключениями. Ниже вы найдете образцы всех необходимых подтверждений для передвижения по ЧР и за пределы республики.