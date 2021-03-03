Две женщины из Чехии проведут 30 суток в норвежской тюрьме из-за фальшивого теста на коронавирус

Две женщины из Чехии были приговорены норвежским судом к 30 суткам тюремного заключения за то, что они дважды предоставили фальшивый отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил сервер Norway Today.

Женщины отправились в Норвегию на работу и заказали фальшивый тест в Швеции.

Согласно серверу, обе женщины пересекли норвежскую границу всего за день до того, как 29 января страна запретила въезд иностранцам из-за коронавируса. Они показали тест при пересечении шведско-норвежской границы через Свинесундский пролив.

Тесты они приобрели в Швеции обманным путем, потому что не хотели рисковать, теряя возможность попасть в Норвегию до закрытия границы. Результаты обычного теста нужно было ждать дольше.

Позже они показали поддельный тест, даже когда официальные представители пришли с проверкой в их квартиру в Осло.

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Источник: novinky.cz