Выпускников школ Чехии ждет экзамен в новом формате

Скоро начнутся выпускные экзамены в школах Чехии. Они запланированы на май и июнь. По словам главы Союза школьных ассоциаций (CZESHA) Иржи Зайичека, устные экзамены, вероятно, пройдут в новом формате.

«Я могу представить, что часть комиссии не будет присутствовать на выпускном экзамене лично. Это одна из возможностей, которая уже обсуждалась», — сказал Зайичек журналистам. Это значит, что студент появится на экзамене только перед одним экзаменатором, остальные члены комиссии будут следить за обстановкой онлайн.

«На экзамен может повлиять качество интернет-соединения, могут возникнуть технические проблемы. Да, вероятно, это не самое удачное решение. Но если это действительно необходимо, можно что-то придумать», — сказал Зайичек.

Председатель Ассоциации директоров гимназий Рената Шейбалова посчитала, что такие меры — это чрезмерная осторожность: «Если в кабинете пять членов комиссии, один выпускник, который отвечает и второй, который готовится, можно проветривать помещение и следить за соблюдением дистанции в большом классе». По ее словам, в связи с выпускным экзаменом существенно ничего менять не нужно.

Зайичек прокомментировал и онлайн-вступительные экзамены в среднюю школу. «Невозможно гарантировать, что экзамен пройдет правильно. Несмотря на то, что есть способы сдавать дистанционно сертифицированные экзамены, можно контролировать ситуацию с помощью микрофонов и веб-камер, я не могу представить это в таких масштабах», — пояснил он.

В этом году министерство добавило дополнительные 10 минут для прохождения государственных выпускных экзаменов по чешскому и иностранному языкам, а также 15 минут для теста по математике. Ожидается, что CERMAT (или Центр по определению результатов обучения) включит в экзамен мало задач по темам, которые школьники изучали дистанционно. После экзамена в центре оценят результаты и проанализируют успешность решенных задач. Если некоторые из них вызовут трудности у большинства выпускников, они не будут учитываться при выставлении оценки за тест.

Средние профессиональные учебные заведения могут наверстать упущенное из-за отсутствия практических занятий во время каникул, поскольку министерство установило конец августа в качестве крайнего срока для практической части выпускных экзаменов. Но школы пока не планируют проводить занятия летом.

«Мы подготовили практический экзамен таким образом, чтобы его можно было сдать даже без очной подготовки. Мы ни в чем не пошли на компромисс, но там есть практические задачи, которые можно решить и удаленно. Ученики будут анализировать собранные данные, обрабатывать результаты анализов и т.д.», — сказал Зайичек, директор Химической средней школы имени Масарика в Праге.

Он считает, что экзамены по экономике и IT-направлениям можно легко адаптировать к новым условиям. Сложнее придется выпускникам направлений, связанных со сферами строительства, механики, электроэнергетики.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На нашем YouTube вышел первый выпуск нового проекта «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.

Источник: novinky.cz