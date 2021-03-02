За один день на вакцинацию в Чехии записались 200 тысяч людей старше 70 лет

1 марта, в первый день после открытия регистрации, на прививки от коронавируса записались свыше 200 тысяч человек. Всего в Чехии проживает около 1 миллиона людей старше 70 лет.

Система регистрации на вакцинацию для людей старше 70 лет была запущена в 00:30 в понедельник. Делать прививки пожилым людям могут и врачи общей практики, однако записываться к ним нужно напрямую, а не через систему регистрации.

Регистрация на вакцинацию от коронавируса началась в Чехии в середине января для людей старше 80 лет, которых в Чешской Республике насчитывается около 440 тысяч человек. С февраля на прививки могут записываться медицинские работники и учителя.

К концу февраля, по информации Минздрава, в Чехии вакцинировано 183 253 человека старше 80 лет (около 40%). Регистрацию прошли более 228 тысяч пожилых людей старше 80 лет, то есть около половины. На прививки также записались свыше 118 тысяч работников образования и 29 тысяч медицинских работников. В дополнение к этим группам населения вакцинация также доступна клиентам домов престарелых и социальным работникам, работникам критически важной инфраструктуры (пожарные, полицейские, аварийные службы, спасатели, волонтеры и др.).

В общей сложности по данным на 2 марта от коронавируса в стране привиты 674 тысячи человек.

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Источник: ceskenoviny.cz