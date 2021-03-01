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Правительство Чехии выделило еще 250 миллионов крон на разработку вакцины

Правительство Чехии выделило еще 250 миллионов крон на разработку вакцины

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Правительство выделило еще 250 миллионов крон на разработку чешской вакцины. Запрос в правительство направило Министерство здравоохранения, которое считает, что команда Веры Адамковой создаст вакцину против новых мутаций коронавируса.
Правительство Чехии выделило еще 250 миллионов крон на разработку вакцины

Команда члена партии ANO Веры Адамковой, которая в прошлом году завершила первый этап разработки чешской вакцины против covid-19, хочет получить второй шанс.

В прошлом году за пять месяцев команда политика и врача Веры Адамковой создала прототип вакцины для экстренной помощи за 4,3 миллиона крон. В конце года их работу над вакциной приостановил министр здравоохранения Ян Блатны, сказав, что нет необходимости продолжать разработку, так как скоро появится коммерческая вакцина.

Теперь Ян Блатны представил предложение от имени своего министерства на заседании правительства в понедельник, на котором он просил денег для команды Адамковой на дальнейшую разработку инактивированной чешской вакцины.

В документе, который обнародовал портал Seznam Zprávy, указано, что общая стоимость второй фазы разработки вакцины составляет 250 миллионов крон. Правительство одобрило этот план на своем заседании в понедельник. Блатны хочет продолжить разработку в основном потому, что домашняя вакцина может защитить от новых мутаций коронавируса.

«Современные моновалентные вакцины (AstraZeneca, Pfizer, Moderna) направлены только против белка S. Они обладают хорошей эффективностью только против основного штамма коронавируса», — говорится в документе. 

Он также утверждает, что Адамкова готова возглавить команду, если правительство выделит необходимые 250 миллионов. Однако сама Адамкова пока ничего не знает о плане министра Блатны.

«Я не знаю, почему все это снова ожило, завтра у меня встреча с министром, поэтому я предполагаю, что узнаю детали, а также то, как г-н Блатны представляет все это», — сказал Адамкова.

Утвержденные деньги по-прежнему составляют лишь малую часть того, сколько стоит разработка вакцины —  обычно требуются миллиарды долларов.

Назначение Адамковой на должность руководителя группы в прошлом году вызвало споры, особенно в научном сообществе. Адамкова — кардиолог, а не специалист по вакцинологии или иммунологии. В прошлом экс-министр здравоохранения Роман Примула негативно оценивал разработку чешской вакцины, он утверждал, что большинство команд в мире идет по другому пути: «Вместо инактивированного вируса они берут микроорганизмы, способные вызывать иммунный ответ», — прокомментировал Примула разработку чешской вакцины в мае.

 

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Источник: seznamzpravy
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Темы
коронавирус вакцинация Чехия пандемия
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