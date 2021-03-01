Министерство образования Чехии подготовило рекомендации для дистанционного обучения дошкольников

С 1 марта в Чехии прекращают работу школы и детские сады. Они будут закрыты в течение трех недель. Министерство образования Чехии выпустило рекомендации по дистанционному обучению для некоторых дошкольников. Для тех детей, которые пойдут в школу в сентябре, дошкольное образование является обязательным.

Министерство образования обратило внимание детских садов на необходимость обеспечить обучение для детей. Планируется, что родители также примут участие в подготовке дошкольников. Министерство не рекомендует онлайн-обучение, но советует давать детям практические задания.

Групповые занятия не должны длиться дольше 30 минут в неделю. «Одной онлайн-встречи учителя с ребенком в неделю достаточно для поддержания социальных контактов и мотивации», — говорится в документе.

«В дошкольном обучении из-за возраста детей онлайн-формат не является приоритетным, а выполняет лишь дополнительную функцию», — говорится в материале.

Дети должны выполнять практические задания. Министерство упоминает в мануале совместные игры, приготовление пищи, садоводство, игры на свежем воздухе, мелкую работу по дому, уход за домашними животными, а также занятия творчеством.