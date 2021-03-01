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Министерство образования Чехии подготовило рекомендации для дистанционного обучения дошкольников

Министерство образования Чехии подготовило рекомендации для дистанционного обучения дошкольников

420on 23 0
С 1 марта в Чехии прекращают работу школы и детские сады. Они будут закрыты в течение трех недель. Министерство образования Чехии выпустило рекомендации по дистанционному обучению для некоторых дошкольников. Для тех детей, которые пойдут в школу в сентябре, дошкольное образование является обязательным.
Министерство образования Чехии подготовило рекомендации для дистанционного обучения дошкольников

Министерство образования обратило внимание детских садов на необходимость обеспечить обучение для детей. Планируется, что родители также примут участие в подготовке дошкольников. Министерство не рекомендует онлайн-обучение, но советует давать детям практические задания. 

Групповые занятия не должны длиться дольше 30 минут в неделю. «Одной онлайн-встречи учителя с ребенком в неделю достаточно для поддержания социальных контактов и мотивации», — говорится в документе.

«В дошкольном обучении из-за возраста детей онлайн-формат не является приоритетным, а выполняет лишь дополнительную функцию», — говорится в материале.

Дети должны выполнять практические задания. Министерство упоминает в мануале совместные игры, приготовление пищи, садоводство, игры на свежем воздухе, мелкую работу по дому, уход за домашними животными, а также занятия творчеством. 

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Источник: novinky.cz
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Темы
дети образование Министерство образования Чехия
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