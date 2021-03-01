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В Чехии началась метеорологическая весна

В Чехии началась метеорологическая весна

420on.cz 486 0
1 марта в Чехии началась метеорологическая весна. В начале недели будет тепло, однако в выходные в республику вернется зимняя погода, в отдельных районах возможен снег. Об этом сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
В Чехии началась метеорологическая весна

«Начало марта принесет в основном солнечную погоду, только утром будет пасмурно и туман. Температура воздуха днем будет достигать 15 градусов тепла», — сказала Гонсова.

В понедельник будет переменная облачность, днем столбик термометра покажет от 7 до 11 градусов выше нуля. Во вторник утром будет облачно и туман, температура воздуха составит от +2 до -2 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до 9–13 градусов °C. В районах с высокой облачностью и туманом температура не превысит 6 градусов °C. Примерно такая же погода сохранится и в среду на всей территории Чехии, днем синоптики обещают от 11 до 15 градусов тепла.

С четверга в республику придет похолодание. Будет пасмурно, в отдельных районах возможны дожди, в горах — снег. Днем температура воздуха составит 7-11 градусов°C, на юго-востоке — до 14 °C. 

В пятницу будет пасмурно, утром возможен снег, а температура воздуха составит от 1 до -3 градусов °C. Днем немного потеплеет, столбик термометра покажет  от 1 до 5 градусов °C.

В субботу будет переменная облачность, выпадет снег. Утренняя температура опустится от 0 до -4 градусов °C. Самые высокие дневные температуры — от 0 до 4 градусов тепла.

«Холодный воздух с севера проникнет в Чешскую Республику, что вернет нам зимнюю погоду. Именно такие перепады температур и возвращение зимней погоды характерны для марта», — сказала Гонсова.

В субботу и воскресенье в Чехии сохранится пасмурная погода, утром температура воздуха упадет до -4 °C. Днем будет от 0 до 4 градусов тепла.

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Источник: novinky.cz

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