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Путин пообещал прямые поставки вакцины Sputnik в Чехию

Путин пообещал прямые поставки вакцины Sputnik в Чехию

420on.cz 343 0
Президент России Владимир Путин пообещал президенту Чехии Милошу Земану обеспечить поставки вакцины Sputnik. Об этом Земан сообщил в интервью телеканалу CNN Prima News.
Фото: ceskatelevize.cz
Путин пообещал прямые поставки вакцины Sputnik в Чехию

Глава Чешской республики сообщил, что по договоренности с премьер-министром Андреем Бабишем направил Путину письмо, в котором попросил о прямых поставках вакцины Sputnik

«Если меня правильно проинформировали, эта просьба будет удовлетворена. Но, конечно, нам понадобится сертификация», — сказал Земан. Он не будет настаивать на одобрении вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), заявив, что «ему будет достаточно сертификата чешского Государственного института по контролю за лекарственными средствами (SUKL)».

В этом вопросе Земан не согласен со многими экспертами, а также с министром здравоохранения Чехии Яном Блатны. Ранее Блатны заявлял, что использование вакцины Sputnik V может рассматриваться только тогда, когда она будет одобрена EMA.

Процесс согласования вакцины агентством сам по себе длительный, ведутся споры по поводу того, подавала ли Россия заявку на одобрение Sputnik V в EMA или нет. Европейское агентство по лекарственным средствам утверждает, что Россия не подавала заявки на регистрацию вакцины, а российский производитель препарата — Институт Николая Гамаледжи, напротив, утверждает, что подал заявку.

Венгрия и Сербия приобрели вакцину Sputnik без одобрения европейских властей и уже делают прививки.

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Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация прививки Чехия Россия Милош Земан президент
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