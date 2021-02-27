Как будут работать ограничения на передвижение в Праге

Жителям Праги не нужно будет иметь никаких документов или подтверждений при поездках на работу или за покупками из одного района города в другой.

В пятницу правительство ужесточило меры против распространения коронавируса, в частности, значительно ограничило свободное передвижение людей. Прага является одновременно регионом и муниципалитетом и разделена на 57 городских районов.

«Можно перемещаться между районами города без дополнительных подтверждений, например, на работу, к врачу или за покупками. Однако в Праге действуют ограничения, например, выгуливать собак в ночное время можно только на расстоянии 500 метров от дома», - сказал пресс-секретарь муниципалитета Вит Хофман.

Посещение родственников в столице запрещено, за исключением тех случаев, когда это необходимо для удовлетворения их основных потребностей. Выйти из дома с другой целью, например, на прогулку или пробежку, можно в течение дня с 05:00 до 21:00, и только в пределах территории муниципалитета. Люди, которые не живут в одном доме, не должны встречаться на улицах.

Детские площадки не закроют. «Мы считаем, что жители Праги достаточно разумны, чтобы держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга и носить респираторы во время прогулок с детьми. Дети не могут просто сидеть дома, им нужно заниматься на свежем воздухе», — сказал Вит Шимраль (Пираты) в своем Twitter.

Об остальных ограничениях, которые начнут действовать в Чехии с 1 марта, читайте здесь.

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Источник: ČTK