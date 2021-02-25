В Чехии подтвержден первый случай южноафриканской мутации коронавируса

В Чешской Республике официально подтвержден первый случай заболевания южноафриканской мутацией коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Барбора Петерова.

В последние дни в Чехии зафиксировали несколько случаев с подозрением на этот штамм вируса. Их выявили у жителей Краловеградецкого и Южноморавского регионов, вернувшихся из Занзибара. Эту информацию в четверг также подтвердила Хелена Йиржинцова, возглавляющая Национальную справочную лабораторию по гриппу при Государственном институте здравоохранения. Эта лаборатория выполняет так называемое секвенирование, то есть подробный генетический анализ вируса для подтверждения его вариаций.

«Мы подтвердили один случай южноафриканской мутации с помощью секвенирования на основе теста ПЦР», — сказала Йиржинцова. При рассмотрении еще одного случая специалисты не смогли получить объективный результат, поскольку не удается выполнить секвенирование из-за низкой концентрации РНК.

Мутации вируса названы в соответствии с территорией, где впервые ученые обнаружили ген вируса. В Чехии недавно распространился британский вариант коронавируса, который, по мнению экспертов, на 30-70% более заразен, чем нынешний вариант.

Южноафриканская мутация была впервые зарегистрирована в октябре прошлого года и распространилась в более чем 30-ти странах, в том числе в австрийском Тироле. На прошлой неделе первый случай этой мутации был зарегистрирован в Польше и еще один — в Германии. По оценкам экспертов, этот штамм на 50% более заразен, чем вирус SARS-CoV-2. Кроме того, эта мутация снижает эффективность некоторых вакцин и лекарств от COVID-19.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На нашем YouTube вышел первый выпуск нового проекта «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.

Источник: ceskatelevize.cz