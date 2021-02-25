Прохладная погода ожидает жителей Чехии в ближайшие выходные

В конце этой недели в Чехию придет холодный фронт. На вершинах гор выпадет снег, а средняя температура воздуха днем в выходные не превысит 9 градусов тепла. Об этом сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

Фото: Pixabay

В четверг ожидается переменная облачность. Самые высокие дневные температуры составят до 13-17 °C, но в условиях низкой облачности столбик термометра покажет около 6 градусов выше нуля.

В пятницу утром будет пасмурно, возможен туман. Постепенно с северо-запада фронтальная облачность будет усиливаться, местами возможны дожди. Утренняя температура не превысит 2 °C, днем воздух прогреется до 12-16 градусов Цельсия, при низкой облачности будет холоднее.

В субботу в горах будет переменная облачность, возможен снег. Утренняя температура воздуха будет составлять от 3 до -1 °C, днем — от 5 до 9 градусов °C. Примерно такая же погода сохранится и воскресенье на всей территории республики.

«В понедельник, 1 марта, начнется метеорологическая весна, будет преимущественно солнечно, а максимальная дневная температура поднимется выше 10 градусов Цельсия. Погода в Чехии снова будет зависеть от уровня давления», — сказала Гонсова.

В понедельник утром синоптики обещают туман и низкую облачность, а днем — ясную погоду. Утренняя температура воздуха составит от 2 до -2 градусов °C, днем столбик термометра покажет от 7 до 11 градусов выше нуля.

Во вторник и среду утром местами возможен туман, температура воздуха составит от 3 до -1 °C. Самые высокие дневные температуры будут колебаться от 8 до 12 градусов Цельсия.

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Источник: novinky.cz