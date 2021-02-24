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Индекс доверия населения к правительству Чехии снизился с начала пандемии

Индекс доверия населения к правительству Чехии снизился с начала пандемии

420on.cz 616 0
Уровень доверия чешского населения к государственному аппарату находится на самом низком уровне с марта прошлого года, когда в стране был подтвержден первый случай заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты февральского исследования National Pandemic Alarm (NPA). Эта организация в течение года отслеживает настроения общества в отношении пандемии коронавируса в пяти европейских странах.
Фото: Patrik Uhlíř / Mafra / Profimedia
Индекс доверия населения к правительству Чехии снизился с начала пандемии

Опрос NPA проводился с 19 по 22 февраля. В нем приняли участие 1780 человек. 

Индекс доверия населения Чехии к государственному аппарату сейчас составляет 35 баллов из 100. Он упал на семь пунктов с начала этого года и достиг минимального уровня с начала мониторинга в середине марта прошлого года, когда он составлял 65 баллов. 

«Правительству сейчас меньше всего доверяют люди в возрасте от 25 до 34 лет, как правило, это респонденты из крупных городов», — отмечают авторы исследования.

Более 33% чехов не знают, кому доверили бы решающее слово относительно принятия противоэпидемических мер. 13% доверили бы принятие таких решений губернатору своего региона. Еще 12% считают, что такие решения должна принимать главный гигиенист Чешской Республики Ярмила Ражова. 7% опрошенных полагают, что таким человеком может быть премьер-министр Андрей Бабиш, 6% доверяют недавно уволенному советнику, эпидемиологу Роману Примулу, в 5% — главе партии Piráti Ивану Бартошу. Все остальные политики, включая министра здравоохранения Яна Блатны, набрали менее 5% голосов.

«Мы ясно видим, что у нас нет потенциально заслуживающего доверия лидера в борьбе с пандемией, кроме того, общее доверие к государственному аппарату постоянно снижается», — прокомментировал результаты опроса Ондржей Вейс из агентства NMS Market Research. Таким образом исследование отражает кризис государственной политики и управления, о котором все чаще говорят в связи с пандемией.

Авторов опроса также интересовало, как общественность реагирует на недавно объявленное чрезвычайное положение, которое действует в Чешской Республике с 15 февраля. 46% респондентов считают введение чрезвычайного положения хорошим решением для улучшения эпидемической ситуации. Напротив, 44% респондентов считают введение ЧП плохой мерой.

Опрос также выявил готовность людей сделать прививки от коронавируса российской вакциной Sputnik V. Более 25% чехов согласны с использованием этой вакцины при условии одобрения ее европейскими властями. 20% респондентов не доверяют российской вакцине, а 17% заявили, что они выступают за скорейшую покупку вакцины Sputnik, независимо от одобрения ЕС. Около 17% также заявили, что не хотят делать прививку от коронавируса в принципе.

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
прививки вакцинация Чехия Опрос общественного мнения коронавирус правительство Андрей Бабиш
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