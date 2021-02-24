Скоро недалеко от Праги появятся дома по цене однокомнатной квартиры

В ноябре и декабре 2020 года цены на новые квартиры в чешской столице снова выросли на 1,5%. Теперь средняя стоимость квадратного метра составляет 120 000 чешских крон — это на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 2014 года цены выросли на 84%.

По оценкам экспертов, заработать на покупку новой квартиры в чешской столице площадью 70 кв. метров житель Праги сможет через 13 лет и 9 месяцев, если он будет откладывать всю среднестатистическую зарплату в размере 48052 крон ежемесячно. Разумно предположить, что делать накопления в таком объеме доступно не каждому.

Прошлый год показал, а наступивший 2021 подтверждает тенденцию: все больше людей стремятся уехать из больших городов. И дело не только в том, что жилье в городе дороже — начавшаяся год назад пандемия covid-19 заставила многих пересмотреть свой взгляд на жизнь за городом: оказалось, что быть ближе к природе и иметь возможность дышать свежим воздухом без маски — это настоящая роскошь. Именно поэтому цены на жилье в периферии мегаполисов медленно, но верно начинают расти. Подробнее об изменениях цен на недвижимость с начала пандемии вы можете прочитать здесь.

Загородное жилье начинает пользоваться спросом и с инвестиционной точки зрения — особенно если мы говорим о приобретении недвижимости на стадии предпродажи от застройщика. Так, первые покупатели могут заработать за год-два на росте цен 15-30% в зависимости от суммы вложения.

Компания HomeRealEstate s.r.o, которая занимается предпродажами для русскоговорящих и словацких застройщиков в Праге и Среднечешском крае, сообщает, что совсем скоро всего в 25 км к северо-западу от столицы появятся семейные двухквартирные таунхаусы по стоимости до 5 миллионов крон. Это означает, что дом можно будет купить за цену однокомнатной квартиры в центре Праги, но у вас будет 3 спальни, кухня-гостиная, просторный палисадник, терраса и парковка на 2 автомобиля. В стоимость включена полная отделка.

Сроки сдачи проекта — середина 2022 года. Стартовая сумма для участия в предпродажах составляет всего 100 000 крон. Заявки на участие в предпродажах принимаются уже сейчас: новый проект проходит финальную фазу согласования и получения разрешений.

Подробную информацию об объекте, а также условиях участия в предпродажах вы можете получить по адресу s.y@homerealestate.cz.