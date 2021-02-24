Правительство Чехии планирует продлить чрезвычайное положение и ужесточить меры

Правительство Чехии планирует скорректировать или ужесточить меры, связанные с эпидемией коронавируса, иначе республика столкнется с огромными проблемами в области здравоохранения, заявил премьер-министр Андрей Бабиш. Он хочет продлить чрезвычайное положение в стране, которое действует до субботы, 27 февраля.

Фото: Vláda ČR

«Ситуация драматическая. Помимо британской мутации, у нас есть зафиксированы случаи южноафриканской мутации. Мы должны скорректировать или ужесточить меры, если мы этого не сделаем, в ближайшие две недели у нас будут огромные проблемы в области здравоохранения», — сказал Бабиш.

Конкретных мер он не назвал, до вечера 24 февраля соответствующие предложения должно представить Министерство здравоохранения.

Чехия по сути вернется к мерам периода так называемой первой весенней волны коронавируса, сказал Бабиш.

Сегодня после 20:00 правительство будет принимать решение о продлении чрезвычайного положения, которое заканчивается в субботу. «Меры, которые могут быть объявлены в соответствии с законом о пандемии, недостаточны», — добавил премьер-министр.

При этом именно закон о пандемии, одобренный депутатами чешского парламента на прошлой неделе, должен был вступить в силу не позднее 27 февраля и заменить продление чрезвычайного положения в стране. Последний раз чрезвычайное положение в Чехии было продлено только по требованию губернаторов, что вызвало споры о том, соответствует ли такое решение Конституции.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На нашем YouTube вышел первый выпуск нового проекта «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.

Источник: novinky.cz