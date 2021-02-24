Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.98
USD
21.35
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d 8 °C
Правительство Чехии планирует продлить чрезвычайное положение и ужесточить меры

Правительство Чехии планирует продлить чрезвычайное положение и ужесточить меры

420on.cz 3274 0
Правительство Чехии планирует скорректировать или ужесточить меры, связанные с эпидемией коронавируса, иначе республика столкнется с огромными проблемами в области здравоохранения, заявил премьер-министр Андрей Бабиш. Он хочет продлить чрезвычайное положение в стране, которое действует до субботы, 27 февраля.
Фото: Vláda ČR
Правительство Чехии планирует продлить чрезвычайное положение и ужесточить меры

«Ситуация драматическая. Помимо британской мутации, у нас есть зафиксированы случаи южноафриканской мутации. Мы должны скорректировать или ужесточить меры, если мы этого не сделаем, в ближайшие две недели у нас будут огромные проблемы в области здравоохранения», — сказал Бабиш.

Конкретных мер он не назвал, до вечера 24 февраля соответствующие предложения должно представить Министерство здравоохранения. 

Чехия по сути вернется к мерам периода так называемой первой весенней волны коронавируса, сказал Бабиш. 

Сегодня после 20:00 правительство будет принимать решение о продлении чрезвычайного положения, которое заканчивается в субботу. «Меры, которые могут быть объявлены в соответствии с законом о пандемии, недостаточны», — добавил премьер-министр.

При этом именно закон о пандемии, одобренный депутатами чешского парламента на прошлой неделе, должен был вступить в силу не позднее 27 февраля и заменить продление чрезвычайного положения в стране. Последний раз чрезвычайное положение в Чехии было продлено только по требованию губернаторов, что вызвало споры о том, соответствует ли такое решение Конституции.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На нашем YouTube вышел первый выпуск нового проекта «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.

 

Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
правительство коронавирус Министерство здравоохранения Чехия законы
Читайте
по теме 
Правительство Чешской Республики хочет закрыть детские сады
24.02.2021 14:45 Общество
Правительство Чешской Республики хочет закрыть детские сады
1009 0
Индекс доверия населения к правительству Чехии снизился с начала пандемии
24.02.2021 13:35 Общество
Индекс доверия населения к правительству Чехии снизился с начала пандемии
616 0
Андрей Бабиш: в начале марта школы Чехии не откроются
24.02.2021 11:43 Общество
Андрей Бабиш: в начале марта школы Чехии не откроются
1164 0
Тендер на поставку тестов в школы Чехии может быть отменен. Делом занимается полиция
22.02.2021 13:23 Экономика
Тендер на поставку тестов в школы Чехии может быть отменен. Делом занимается полиция
1547 0
Последние новости:
24
февраля
Правительство Чешской Республики хочет закрыть детские сады
24.02.2021 14:45 Общество
Правительство Чешской Республики хочет закрыть детские сады
1009 0
Индекс доверия населения к правительству Чехии снизился с начала пандемии
24.02.2021 13:35 Общество
Индекс доверия населения к правительству Чехии снизился с начала пандемии
616 0
Скоро недалеко от Праги появятся дома по цене однокомнатной квартиры
24.02.2021 13:28 Общество
Скоро недалеко от Праги появятся дома по цене однокомнатной квартиры
2323 0
Андрей Бабиш: в начале марта школы Чехии не откроются
24.02.2021 11:43 Общество
Андрей Бабиш: в начале марта школы Чехии не откроются
1164 0
В Чехии выявили больше 15 тысяч случаев заражения коронавирусом
24.02.2021 09:57 Общество
В Чехии выявили больше 15 тысяч случаев заражения коронавирусом
1754 0
23
февраля
Чешский промышленный сектор заработал во время пандемии
23.02.2021 15:07 Экономика
Чешский промышленный сектор заработал во время пандемии
3363 0
В прошлом году в Чехии зафиксировали рекордный рост спроса на ипотеки
23.02.2021 13:28 Экономика
В прошлом году в Чехии зафиксировали рекордный рост спроса на ипотеки
1304 0
На портале 420on cтартовал новый проект «Добрые zprávy»
23.02.2021 13:08 Пресс-релизы
На портале 420on cтартовал новый проект «Добрые zprávy»
711 0
Минздрав Чехии: ученики вернутся в школу 1 марта
23.02.2021 10:21 Общество
Минздрав Чехии: ученики вернутся в школу 1 марта
3362 0
К 2025 году в Праге появится 750 зарядных станций для электромобилей
23.02.2021 09:23 Экономика
К 2025 году в Праге появится 750 зарядных станций для электромобилей
658 0


Мобильная версия