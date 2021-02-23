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Минздрав Чехии: ученики вернутся в школу 1 марта

Минздрав Чехии: ученики вернутся в школу 1 марта

420on.cz 729 0
Правительство планирует, что часть учеников вернется в школы с 1 марта. Главным условием является поставка тестов на антигены и принятие закона о пандемии. Об этом заявил министр здравоохранения Ян Блатны.
Фото: Shutterstock
Минздрав Чехии: ученики вернутся в школу 1 марта

Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек не стал комментировать дату возвращения учеников в школы, по его словам, это будет зависеть не только от поставок тестов для школьников, но и от того, вступит ли к этому времени в силу закон о пандемии. Правительство будет обсуждать этот вопрос на очередном заседании 24 февраля.

В минувшие выходные премьер-министр Андрей Бабиш поставил под сомнение возвращение в школы выпускников средних школ и девятиклассников с начала марта. Он отметил, что это возможно только при благоприятной эпидемической ситуации. Сейчас, по его словам, ситуация катастрофическая.

Возвращение учеников в школы будет зависеть и от принятия закона о пандемии. Закон уже одобрен депутатами чешского парламента, но некоторые сенаторы хотят его пересмотреть. По словам Яна Блатны, без мер, разрешенных законом о пандемии, риск распространения коронавируса будет слишком велик.

Остается неясной и ситуация вокруг проведения тендера на поставку тестов на коронавирус для школьников. Его выиграла компания Tardigrad International Consulting, надежность которой поставили под сомнение некоторые участники тендерной комиссии. Однако итоги тендера правительство не планирует отменять. 

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Источник:  lidovky.cz

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Темы
школы дети коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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