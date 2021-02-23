Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.92
USD
21.32
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
50d 3 °C
Исследование: в октябре covid-19 подтвердился в половине детских садов Чешской Республики

Исследование: в октябре covid-19 подтвердился в половине детских садов Чешской Республики

420on.cz 523 0
Инфекция covid-19 была подтверждена более чем в половине детских садов после начала второй волны эпидемии в октябре. Болезнь передавалась в основном между сотрудниками этих учреждений. Родители перестали бояться заражения: некоторые даже с симптомами болезни отправляли детей в детский сад.
Фото: Shutterstock
Исследование: в октябре covid-19 подтвердился в половине детских садов Чешской Республики

Об этом свидетельствуют результаты исследования Института социально-экономического анализа (ISEA), в котором приняли участие около 2010 директоров детских садов. 

В этом учебном году работа детских садов не прерывалась, несмотря на эпидемию covid-19. В сентябре из-за распространения инфекции были закрыты 3% детских садов. В октябре заражение было подтверждено уже в 52% учреждений, при этом 24% из них были закрыты полностью на определенный период. Инфекция чаще всего распространялась в крупных детских садах. «В детских садах, где насчитывается более 21 сотрудника, в октябре было 87% случаев заражения COVID-19», — сказала автор исследования Симона Вайднерова.

Исследование подтверждает, что родители вели себя иначе во время первой волны эпидемии прошлой весной, чем во время второй волны осенью. Если весной люди боялись водить детей в детский сад, то осенью некоторые отправляли в сад детей с симптомами болезни и отрицали наличие проблем со здоровьем. Были также случаи, когда родители, находящиеся в карантине, приводили своих детей в детский сад и не информировали руководство школы о карантине.

Директор Института медицинской информации и статистики Ладислав Душек заявил на прошлой неделе, что с начала января covid-19 все чаще распространяется среди детей в возрасте от шести до десяти лет. 

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в InstagramНа нашем YouTube вышел первый выпуск нового проекта «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.

 

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
детский сад дети коронавирус Опрос общественного мнения Чехия статистика
Читайте
по теме 
В детском саду в Брно ребенок заразился коронавирусом
29.05.2020 12:15 Общество
В детском саду в Брно ребенок заразился коронавирусом
3058 0
В детском саду в Праге двое детей заразились коронавирусом
18.05.2020 12:42 Общество
В детском саду в Праге двое детей заразились коронавирусом
4826 0
Запись в детские сады в 2020 году
29.04.2020 10:00 Образование
Запись в детские сады в 2020 году
8044 0
В чешских детских садах все больше агрессивных детей
13.01.2020 14:23 Общество
В чешских детских садах все больше агрессивных детей
7569 0
Последние новости:
23
февраля
На портале 420on cтартовал новый проект «Добрые zprávy»
23.02.2021 13:08 Пресс-релизы
На портале 420on cтартовал новый проект «Добрые zprávy»
1 0
Минздрав Чехии: ученики вернутся в школу 1 марта
23.02.2021 10:21 Общество
Минздрав Чехии: ученики вернутся в школу 1 марта
729 0
К 2025 году в Праге появится 750 зарядных станций для электромобилей
23.02.2021 09:23 Экономика
К 2025 году в Праге появится 750 зарядных станций для электромобилей
250 0
22
февраля
С 25 февраля жители Чехии обязаны носить респираторы или две маски одновременно в общественных местах
22.02.2021 23:01 Экономика
С 25 февраля жители Чехии обязаны носить респираторы или две маски одновременно в общественных местах
2891 0
Профсоюзы Чехии требуют приостановить работу предприятий на неделю во время Пасхи
22.02.2021 20:08 Экономика
Профсоюзы Чехии требуют приостановить работу предприятий на неделю во время Пасхи
2982 0
Привитые от коронавируса не должны проходить карантин в Чехии
22.02.2021 14:57 Общество
Привитые от коронавируса не должны проходить карантин в Чехии
3619 1
Тендер на поставку тестов в школы Чехии может быть отменен. Делом занимается полиция
22.02.2021 13:23 Экономика
Тендер на поставку тестов в школы Чехии может быть отменен. Делом занимается полиция
1315 0
Конституционный суд Чехии частично снял ограничения для розничной торговли и сферы услуг
22.02.2021 10:57 Экономика
Конституционный суд Чехии частично снял ограничения для розничной торговли и сферы услуг
4839 0
Полиция Германии задержала на границах почти 16 тысяч человек
22.02.2021 08:47 Общество
Полиция Германии задержала на границах почти 16 тысяч человек
3102 0
21
февраля
Министр здравоохранения Чехии не исключил введение жестких ограничительных мер
21.02.2021 17:45 Общество
Министр здравоохранения Чехии не исключил введение жестких ограничительных мер
5887 0


Мобильная версия