Исследование: в октябре covid-19 подтвердился в половине детских садов Чешской Республики

Инфекция covid-19 была подтверждена более чем в половине детских садов после начала второй волны эпидемии в октябре. Болезнь передавалась в основном между сотрудниками этих учреждений. Родители перестали бояться заражения: некоторые даже с симптомами болезни отправляли детей в детский сад.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Института социально-экономического анализа (ISEA), в котором приняли участие около 2010 директоров детских садов.

В этом учебном году работа детских садов не прерывалась, несмотря на эпидемию covid-19. В сентябре из-за распространения инфекции были закрыты 3% детских садов. В октябре заражение было подтверждено уже в 52% учреждений, при этом 24% из них были закрыты полностью на определенный период. Инфекция чаще всего распространялась в крупных детских садах. «В детских садах, где насчитывается более 21 сотрудника, в октябре было 87% случаев заражения COVID-19», — сказала автор исследования Симона Вайднерова.

Исследование подтверждает, что родители вели себя иначе во время первой волны эпидемии прошлой весной, чем во время второй волны осенью. Если весной люди боялись водить детей в детский сад, то осенью некоторые отправляли в сад детей с симптомами болезни и отрицали наличие проблем со здоровьем. Были также случаи, когда родители, находящиеся в карантине, приводили своих детей в детский сад и не информировали руководство школы о карантине.

Директор Института медицинской информации и статистики Ладислав Душек заявил на прошлой неделе, что с начала января covid-19 все чаще распространяется среди детей в возрасте от шести до десяти лет.

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Источник: ceskenoviny.cz