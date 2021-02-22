Привитые от коронавируса не должны проходить карантин в Чехии

С марта действуют новые правила карантина — людям, которые уже получили вакцину против covid-19, не нужно будет изолироваться после контакта с инфицированным человеком. Эту информацию подтвердил руководитель эпидемиологической группы Минздрава Роман Хлибек.

Фото: Amanda Perobelli

Сейчас готовятся изменения в документах, которые будут касаться вакцинированных от covid-19. В частности, речь идет об отмене принудительного карантина, который до сих пор распространялся и на них.

«Корректировка будет применяться к людям, которые полностью вакцинированы — условие состоит в том, что они должны получить две дозы вакцины и после второй дозы должно пройти не менее 14 дней. Одновременно у них должен быть сертификат, подтверждающий вакцинацию, эта информация будет внесена в единый регистр вакцинированных», — пояснил эпидемиолог. Новые правила начнут действовать с 1 марта, когда их утвердит главный эпидемиолог Чехии Ярмила Ражова.

По словам Хлибека, вакцинированные сотрудники и люди, находящиеся в домах престарелых, после принятия постановления также не должны будут регулярно проходить тестирование, поскольку вероятность распространения коронавируса в этом случае очень мала.

Изменения затронут и тех, кто сделал прививку и въезжает в Чехию из других стран. Этим людям не нужно будет проходить тесты и находиться в карантине, даже если они возвращаются из страны с повышенным риском распространения коронавируса. По словам эпидемиолога, все страны должны будут согласовать конкретные правила, по крайней мере, в рамках ЕС. «Однако пока, насколько мне известно, нет взаимного согласия относительно того, как должно выглядеть свидетельство о вакцинации международного образца», — добавил он.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram.

Источник: seznamzpravy.cz