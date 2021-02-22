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Полиция Германии задержала на границах почти 16 тысяч человек

Полиция Германии задержала на границах почти 16 тысяч человек

420on.cz 94 0
На прошлой неделе немецкая полиция не пустила в страну почти 16 тысяч человек, которые въезжали из Чехии и австрийской федеральной земли Тироль. Более 4500 из них пытались въехать в Германию без отрицательного теста на коронавирус.
Фото: TASR/AP
Полиция Германии задержала на границах почти 16 тысяч человек

По данным ежедневной газеты Bild am Sonntag, с 14 по 20 февраля на границах с Германией были проверены более 104 тысячи человек. Немецкая полиция запрещала въезд водителям из-за отсутствия доказательств успешной онлайн-регистрации или из-за того, что люди не подпадали под категории, которым разрешен въезд в страну.

Неделю назад Германия включила Чешскую Республику в список регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Об этом официально объявил Институт Роберта Коха, который составляет список стран с высоким эпидемическим риском. С 14 февраля возобновился постоянный пограничный контроль на границе с Чешской Республикой и были ужесточены условия для поездок в Германию. Это привело к многочасовым очередям на некоторых пограничных пунктах. Вместе с Чешской Республикой в списке опасных регионов находится Словакия и Тироль, федеральная земля на западе Австрии (с некоторыми исключениями). 

С 14 февраля в страну могут въезжать только граждане Германии и иностранцы, имеющие вид на жительство. Исключение составляют водители грузовиков и люди определенных профессий, прежде всего, работающие в сфере здравоохранения. Однако они должны предъявить отрицательный тест на коронавирус не старше 48 часов.

Начальник полиции Германии Дитер Романн сказал, что количество людей, отказавшихся от поездок, постепенно сокращается с момента введения ограничительных мер. Люди привыкают к проверкам и соблюдают правила, добавил он.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Германия Чехия полиция коронавирус Автомобили
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