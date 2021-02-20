Помесь козы и овцы: в Таборе появилось на свет уникальное животное

Мать — коза, отец — баран. У таких родителей появилось на свет уникальное животное в чешском городе Табор. По цвету и форме голова животного напоминает камерунскую овцу, а задняя часть тела похожа на англо-нубийскую козу.

Из-за скрещивания у козы-овцы возникли проблемы со здоровьем, однако благодаря заботе заводчика у животного есть шанс выжить.

«В декабре в Барборке родился детеныш, и мы не знали, кому он принадлежит, потому что ни овцы, ни козы не хотели его принять. Мы отвезли его домой и выяснили, что это помесь козы и овцы», — описывает рождение животного заводчица Мария Штефанова. «У нас все животные в загоне вместе, и баран, должно быть, влюбился», — добавляет она.

По словам ветеринара Яна Канова, ухаживающего за козой с рождения, такое генетическое скрещивание — большая редкость. «Известно, что в природе скрещиваются лошадь с ослом, но это действительно первый случай скрещивания козы и овцы, с которым я столкнулся за 30 лет моей практики», — говорит Канов.

Поскольку мать отказалась заботиться о детеныше, он с раннего возрасте находился под постоянным присмотром людей. «После рождения мы беспокоились, что его организм не выдержит. Нам приходилось кормить его по каплям овечьим или козьим молоком, в зависимости от того, какое было, наблюдались и другие проблемы со здоровьем», — объясняет ветеринар.

Благодаря постоянной заботе врача и заводчика животное теперь может жить полноценной жизнью. Молодая Барунка — так назвали животное — быстро стала домашним животным. Каждый день она ездит с Марией Штефановой на работу и домой.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram.

Источник: novinky.cz