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Облако песка из Сахары может долететь до Чехии на выходных

Облако песка из Сахары может долететь до Чехии на выходных

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В начале февраля юго-западный антициклон уже приносил частицы пыли из Сахары в Европу. Тогда пыль окрасила небо над некоторыми странами ЕС в желтый цвет. На выходных это явление может повториться.
Фото: Instagram: 19jaggi69
Облако песка из Сахары может долететь до Чехии на выходных

Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила европейская климатическая служба Copernicus. По словам метеорологов, пустынная пыль появится в основном над южной и центральной частью континента. 

Согласно метеорологической модели, пыль доберется и до Чехии. Не ясно, будет ли песок из Сахары виден невооруженным глазом так же, как в начале февраля. «Но это событие повлияет на качество местного воздуха», —  сказали метеорологи.

 

Большая часть песка из африканской пустыни соберется на востоке Испании и юге Франции, но, вероятно, затронет и  Норвегию. Пыль повлияет на качество воздуха в Великобритании и странах Бенилюкса.

Мелкий песок из самой большой пустыни в мире может окрасить дождь или осесть красновато-желтой пылью на окнах или автомобилях. В начале февраля в некоторых частях Чехии снег окрасился в желтый и оранжевый цвет. Пыль из Сахары иногда придает небу красный оттенок, особенно на восходе и закате. В прошлый раз пыль сконцентрировалась над Швейцарией.

Климатическая служба Copernicus предупредила, что пустынная пыль может вызывать проблемы с дыханием.

 

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия Швейцария погода Выходные в Праге
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