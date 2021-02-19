Облако песка из Сахары может долететь до Чехии на выходных

В начале февраля юго-западный антициклон уже приносил частицы пыли из Сахары в Европу. Тогда пыль окрасила небо над некоторыми странами ЕС в желтый цвет. На выходных это явление может повториться.

Фото: Instagram: 19jaggi69

Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила европейская климатическая служба Copernicus. По словам метеорологов, пустынная пыль появится в основном над южной и центральной частью континента.

Согласно метеорологической модели, пыль доберется и до Чехии. Не ясно, будет ли песок из Сахары виден невооруженным глазом так же, как в начале февраля. «Но это событие повлияет на качество местного воздуха», — сказали метеорологи.

Большая часть песка из африканской пустыни соберется на востоке Испании и юге Франции, но, вероятно, затронет и Норвегию. Пыль повлияет на качество воздуха в Великобритании и странах Бенилюкса.

Мелкий песок из самой большой пустыни в мире может окрасить дождь или осесть красновато-желтой пылью на окнах или автомобилях. В начале февраля в некоторых частях Чехии снег окрасился в желтый и оранжевый цвет. Пыль из Сахары иногда придает небу красный оттенок, особенно на восходе и закате. В прошлый раз пыль сконцентрировалась над Швейцарией.

Климатическая служба Copernicus предупредила, что пустынная пыль может вызывать проблемы с дыханием.

Источник: novinky.cz