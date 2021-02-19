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В Чехии выросло число повторных случаев заражения covid-19

В Чехии выросло число повторных случаев заражения covid-19

420on.cz 1 0
С начала пандемии в марте 2020 года и до конца января 2021 года в Чехии не менее 158 человек повторно заразились коронавирусом. Более сотни из них подхватили вирус во второй раз за последний месяц, сообщил Государственный институт здоровья (SZÚ).
В Чехии выросло число повторных случаев заражения covid-19

Повторным считается инфицирование коронавирусом, когда между первым и вторым заражением прошло 90 и более дней, и человек имеет признаки заболевания.

В период с 1 марта 2020 года, когда Чехия сообщила о первом случае заражения, до 31 января 2021 года было зарегистрировано более 982 000 случаев заболевания COVID-19. 102 женщины и 56 мужчин заразились коронавирусом повторно.

«Повторное заражение COVID-19 происходит у людей в возрасте от 1 года до 94 лет, медиана — 44 года. Интервал между первым и вторым случаем заболевания находится в диапазоне от 92 до 320 дней», — уточнил начальник отдела биостатистики SZÚ Марек Малы.

Еще 57 случаев повторного заболевания коронавируса изучаются. В институте также зафиксировали 363 случая возможных повторных инфекций, при которых у людей вообще не было симптомов.

«У большинства пациентов с повторным инфицированием болезнь протекала в легкой форме», — говорится в сообщении SZÚ.

В связи с этим, людям, которые уже перенесли коронавирус, все-таки рекомендуют делать прививку. 

За все время пандемии в Чехии коронавирусная инфекция была обнаружена у 1 134 957 человек, число вылеченных пациентов превысило один миллион. От коронавируса в Чехии умерли 18 913 человек.

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия статистика вакцинация прививки
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