Учителей в Чехии начнут массово прививать от covid-19 уже с 1 марта

С 1 марта вакцину от коронавируса смогут получить не только пожилые люди старше 70 лет, но и работники сферы образования. Центральный кризисный штаб (ÚKŠ) 18 февраля рекомендовал правительству включить педагогов и других работников школ в число тех, кто получит вакцину в приоритетном порядке.

Фото: Reuters

Сейчас прививки могут делать только медицинские работники и люди старше 80 лет.

Губернатор Либерецкого края и член ÚKŠ Мартин Пута также предложил задуматься о вакцинации педагогов в связи с планами правительства вернуть учеников в школы: «Если мы хотим открыть школы, будет логично подумать и о педагогах, поскольку их работа связана с повышенным уровнем риска».

С начала пандемии в Чехии коронавирусом заразились более 37 000 учителей. Всего в Чехии работают почти 200 000 преподавателей и их помощников. По словам председателя Ассоциации регионов Мартина Кубы, вакцинацию следует начинать с пожилых профессионалов.

Министр образования Роберт Плага настаивает на том, чтобы первыми вакцину получили сотрудники детских садов и специальных школ, а также учителя первых и вторых классов. Вакцинация также может затронуть 30 000 учителей, которые будут проводить занятия для учеников последних классов с 1 марта. Вакцину получат и другие сотрудники школ — административные работники, повара, уборщицы и т.д.

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Источник: novinky.cz