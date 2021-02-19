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Роман Примула покинет пост советника премьер-министра Чехии из-за футбольного матча

Роман Примула покинет пост советника премьер-министра Чехии из-за футбольного матча

420on.cz 822 0
Премьер-министр Андрей Бабиш объявил о прекращении сотрудничества со своим советником и бывшим министром здравоохранения Романом Примулой в связи с его участием в футбольном матче в четверг в качестве зрителя. По словам Бабиша, такое поведение советника некорректно по отношению к остальным людям, которые не могут посещать спортивные мероприятия.
Фото: Ondřej Deml
Роман Примула покинет пост советника премьер-министра Чехии из-за футбольного матча

«Мы договорились о прекращении сотрудничества, потому что это невозможно, — сообщил Бабиш на своей странице в Facebook. — Г-н Примула отличный специалист в области эпидемиологии, но ему не хватает социального интеллекта. Это плохо по отношению к футбольным фанатам, которые не могут пойти на стадион, а также по отношению к людям, которых мы постоянно призываем оставаться дома».

Примула был на трибуне во время матча Лиги Европы между пражской «Славией» и британской «Лестер Сити». Примула сказал, что участие зрителей в футбольных матчах разрешено. За два часа до мероприятия он сделал тест на коронавирус, который был отрицательным, кроме того, во время матча он был в респираторе.

В Чехии в настоящее время действует наивысший уровень риска по противоэпидемической системе PES, при котором разрешены только профессиональные спортивные соревнования без зрителей. Однако председатель правления SK Slavia Praha Ярослав Тврдик объявил перед матчем, что несколько сотен человек, которые прошли тест на covid-19, смогут посетить мероприятие в рамках пилотного проекта.

Судя по фотографиям, помимо Примулы, в мероприятии участвовали, например, канцлер президента Чехии Вратислав Мынарж, депутат Европарламента Александр Вондра, директор Чешского телевидения Петр Дворжак и теннисистка Петра Квитова. Зрители были в респираторах, но сидели вплотную друг к другу. 

Роман Примула неоднократно призывал к жестким правительственным мерам против распространения COVID-19, при этом вынужден был покинуть пост министра здравоохранения в прошлом году после того, как его сфотографировали без медицинской маски у входа в ресторан. Также подтвердилась информация о том, что Примула вместе с председателем партии ANO Ярославом Фалтынком поздно вечером находился в ресторане на Вышеграде, хотя согласно принятым правительственным мерам все заведения общественного питания были закрыты.

В ноябре стало известно, что Примула назначен советником премьер-министра Андрея Бабиша и будет консультировать правительство по вопросам, связанным с эпидемией коронавируса. В четверг, 18 февраля, Примула заявил Чешскому телевидению, что предложит премьер-министру принять более строгие меры на две-три недели из-за обострения эпидемической ситуации, в том числе он хотел ограничить передвижение людей. 

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Андрей Бабиш Министерство здравоохранения правительство футбол Чехия коронавирус
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