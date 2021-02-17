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Прага обогнала Вену в списке самых зеленых городов мира

Прага обогнала Вену в списке самых зеленых городов мира

420on 505 0
Согласно индексу HUGSI, составленному фирмой Husqvarna, на одного человека в чешской столице приходится 180 квадратных метров зеленых насаждений. В мировом рейтинге Прага заняла 13-е место, а в европейском — вошла в первую десятку, оставив позади Вену и Женеву.
Прага обогнала Вену в списке самых зеленых городов мира

Зеленые насаждения покрывают около 56% общей площади чешской столицы — деревьями засажены 28% города, травяной покров занимает 27% Праги. Чешская столица показала хорошие результаты с точки зрения уровня здоровья растений, согласно индексу они получили общую оценку 73,04 балла из ста.

Прага заняла 13-е место в мире и 9-е место в Европе. Если рассматривать только столицы, то Прага находится на втором месте после Вильнюса в Литве.

Вена в последние годы занимает первое место в рейтинге городов с самым высоким качеством жизни в мире, но зеленые насаждения там занимают всего 44% площади города, а на душу населения австрийского мегаполиса приходится 86 квадратных метров зелени.

В рамках исследования рассматривались 155 городов из 60 стран. Каждый город получил оценку по нескольким параметрам: процент городских зеленых насаждений, средний уровень здоровья растительности, доля зеленых насаждений на душу населения или распределение городских территорий, а также процент зеленых площадей, покрытых лесами или лугами. 

Согласно индексу самым зеленым городом стал город Шарлотт в США, Северная Каролина. Зеленые зоны здесь занимают 68 процентов территории города, так что на одного человека из восьмисот тысяч жителей приходится более полукилометра лесов или парков. Шарлотт также можно назвать самым «лесным» городом в мире — деревья занимают 56% его территории.

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Источник: aktualne.cz

 
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Прага Чехия экология
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