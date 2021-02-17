В Чехии выявили 12486 новых случаев COVID-19

Во вторник, 16 февраля, в Чехии зарегистрировали 12 486 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 2200 случаев больше, чем в тот же день неделю назад, следует из данных Минздрава.

Количество пациентов с тяжелой формой коронавируса приблизилось к максимуму с начала ноября прошлого года. В больницах сейчас находится 6171 пациент, 1196 из них — в тяжелом состоянии.

С начала эпидемии в Чехии коронавирус перенесли в общей сложности 1,1 миллиона жителей, вылечились 987515 человек.

Индекс риска по системе PES составляет 72 балла, что соответствует четвертому уровню опасности. Репродуктивное число увеличилось с 1,06 до 1,08.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на прошлой неделе общее количество новых случаев заражения коронавирусом в мире снизилось на 16% — до 2,7 миллиона. В Европе снижение составило 18%, в Африке и Западной части Тихого океана — 20%, в Северной и Южной Америке — 16%, в Юго-Восточной Азии — 13%. Однако в мире распространяется британская мутация коронавируса, которая уже обнаружена в 94 странах, южноафриканская — в 46, а бразильская — в 21 государстве.

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Источник: novinky.cz