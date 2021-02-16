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Часть учеников сможет вернуться в школы в марте

Часть учеников сможет вернуться в школы в марте

420on.cz 675 0
Часть учеников вернется к очному обучению в школах с 1 марта при условии, что правительство обеспечит достаточное количество антигенных тестов. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.
Фото: Lukáš Bíba
Часть учеников сможет вернуться в школы в марте

Возвращение хотя бы части учеников в школы — одно из условий, которые губернаторы поставили перед правительством, когда потребовали ввести чрезвычайное положение еще на 14 дней.

«Мы готовы обеспечить возвращение детей в школу с 1 марта, этот процесс будет сопровождаться антигенным тестированием на коронавирус. Министерство внутренних дел сейчас занимается вопросом предоставления тестов и их распространения. Если нам удастся обеспечить достаточное количество тестов, ничто не помешает ученикам вернуться в школу», — сказал Гамачек.

По словам министра образования Роберта Плаги, сначала к очному обучению вернутся ученики девятых классов и выпускники средних школ. 

«В зависимости от того, сколько будет тестов, мы вместе с Министерством здравоохранения будем планировать следующие этапы возвращения учеников в школы», — сказал он.

По данным Минобразования, последние классы средних школ насчитывают 98 000 учеников и 30 000 учителей. Антигенные тесты ученики смогут делать сами, некоторым будут помогать родители. По словам министра здравоохранения Яна Блатны, это будут тесты, аналогичные тем, что проводятся в Австрии, они не доставляют дискомфорта или боли. 

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Источник: novinky.cz

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Темы
школы Чехия коронавирус правительство Министерство образования Министерство здравоохранения
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